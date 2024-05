ULSS 8 Berica: la dott.ssa Emanuela Zilli è il nuovo Direttore Sanitario

La dott.ssa Emanuela Zilli è il nuovo Direttore Sanitario dell’ULSS 8 Berica: la nomina è stata formalizzata oggi dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato.

La dott.ssa Zilli si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito due specializzazioni, in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Interna. Proseguendo la formazione con un master universitario sempre presso l’ateneo padovano. Negli Stati Uniti partecipando inoltre ad un progetto di ricerca presso il Paley Institute di West Palm Beach (Florida).

Ha inoltre frequentato l’e-Master in Health Administration dell’Università di Phoenix e il corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa organizzato dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica della Regione Veneta.

Dott.ssa Emanuela Zilli

Ha iniziato la sua carriera in ULSS 1 Belluno come medico di Pronto Soccorso per poi trasferirsi in ULSS 2 Marca Trevigiana dove ha prestato servizio per 6 anni in Direzione Medica, assumendo successivamente per un biennio l’incarico di Direttore Sanitario dell’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza. Negli ultimi 7 anni presta servizio presso l’ULSS 6 Euganea in qualità di Direttore Medico dell’Ospedale di Cittadella

Parallelamente, in ULSS 6 Euganea è stata componente di vari tavoli di lavoro aziendali, tra cui quelli per il monitoraggio dei tempi di attesa e per la prevenzione e il controllo delle infezioni ospedaliere.

Numerosi anche gli incarichi in Regione Veneto: dal 2011, ricopre con ruoli diversi (componente, coordinatore, presidente) nell’ambito del Nucleo Regionale di Controllo, oltre a partecipare come componente o coordinatore a vari gruppi di lavoro su tematiche organizzative e tecniche relative ai criteri di appropriatezza, alle liste di attesa.

Ha partecipato in qualità di relatore a svariati corsi di formazione anche in convegni internazionali ed è autrice in importanti pubblicazioni scientifiche.

Nella Direzione Sanitaria dell’ULSS 8 Berica la dott.ssa Zilli succede al dott. Cristiano Finco, che ha svolto l’incarico in qualità di facente funzione negli ultimi mesi.

“Ringrazio il dott. Finco per l’impegno e la professionalità con cui ha svolto l’incarico in questo arco di tempo. Commenta la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica. Desidero dare il benvenuto alla dott.ssa Zilli, professionista con maturata esperienza in materia di organizzazione sanitaria”.

Comunicato stampa n. 61 – 6 maggio 2024

Ufficio Stampa Azienda ULSS 8 Berica

Giovanni Bregant – ufficiostampa@aulss8.veneto.it