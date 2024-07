ULSS 7 Pedemontana: Zugliano e Breganze, sportelli amministrativi territoriali

L’ULSS 7 Pedemontana chiude gli sportelli amministrativi territoriali di Breganze e Zugliano, ma raddoppia le giornate di apertura del Punto Prelievi di Breganze

ZUGLIANO E BREGANZE

RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SPORTELLO

Nell’ambito di una riorganizzazione di alcune attività di sportello al fine di recuperare risorse di personale amministrativo a seguito di una serie di pensionamenti ravvicinati, a partire da lunedì 8 luglio gli sportelli amministrativi territoriali di Breganze e di Zugliano, in precedenza aperti al pubblico rispettivamente per tre e due mattine la settimana, non saranno più attivi.

Gli utenti potranno fare riferimento alla vicina sede di Thiene, che è apertura 5 giorni la settimana e con orario più ampio.

L’Azienda ricorda inoltre che è possibile svolgere comodamente da casa, via e-mail, la maggior parte delle pratiche che tipicamente vengono svolte presso tali sportelli, come la richiesta o il rinnovo delle esenzioni per reddito e per patologia, il cambio del Medico di Medicina Generale e del Pediatria di Libera Scelta, la replica della tessera sanitaria in caso di smarrimento.

Allo stesso tempo, nell’ambito di questa riorganizzazione di alcune attività territoriale, sempre a partire da lunedì 8 luglio sarà potenziato il Punto Prelievi di Breganze, che sarà aperto per quattro mattine la settimana (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì) anziché due, sempre con orario 7.30-9.30.

Restano invariate infine le aperture del Punto Prelievi di Zugliano, il lunedì e mercoledì sempre con orario 7.30-9.30.

ULSS 7 Pedemontana Comunicato stampa n. 126 – 5 luglio 2024

