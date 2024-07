ULSS 7 Pedemontana: crescono i ricoveri e gli interventi nel 2024

Nei primi sei mesi dell’anno l’ULSS 7 Pedemontana ha registrato un significativo incremento dell’attività, proseguendo così il percorso di crescita già in atto

L’ULSS 7 Pedemontana continua la sua crescita in termini di volumi di attività: la conferma arriva dai dati del primo semestre di quest’anno, durante il quale sono stati eseguiti complessivamente 18.649 ricoveri, +2% in termini numerici rispetto allo stesso periodo dell’anno precedentemente, e 476.351 prestazioni ambulatoriali, ovvero 5.201 in più rispetto allo stesso periodo del 2023.

Crescita nei reparti ospedalieri

Più in dettaglio, per quanto riguarda l’attività ospedaliera, tra le aree in cui si evidenzia una maggiore crescita dei ricoveri, per l’ospedale di Bassano spiccano sia in termini di volume che di valore il reparto di Pneumologia (+30% di incremento nel numero di ricoveri) e la Pediatria (11% sul volume e + 47% sul valore).

Anche gli interventi effettuati con il robot Da Vinci sono in aumento rispetto al 2023. Nei primi sei mesi 2024 sono stati effettuati 199 interventi rispetto ai 191 dello scorso anno. Interventi effettuati sia dall’Urologia (143) ma anche dalla Ginecologia (30) e dalla Chirurgia (26). Questo ad evidenziare un consolidato utilizzo ed organizzazione multidisciplinare ed integrata tra le specialità chirurgiche.

Dati specifici degli ospedali dell’ULSS 7 Pedemontana

Per l’ospedale di Santorso la Chirurgia Generale (+20% sul numero di ricoveri e +34% sul valore) e l’Urologia (+26% sul volume, +57% sul valore). Anche l’Ortopedia prosegue il trend in incremento: 976 ricoveri nel primo semestre (+3% sul volume, +5% sul valore).

Infine per l’ospedale di Asiago continua il trend in aumento costante dell’Ortopedia. Nei primi 6 mesi del 2024 ha registrato 466 ricoveri, + 9% sul volume e + 25% sul valore rispetto allo stesso periodo del 2023. In particolare ben 117 sono stati gli interventi di protesi al ginocchio effettuati ad Asiago da gennaio a giugno. Sempre ad Asiago è da segnalare anche la crescita della Cardiologia Riabilitativa. Attività avviata a maggio 2023 con 4 posti letto ed ora attiva su 10 posti letto: nei primi 6 mesi i dimessi sono stati 84 con previsione di incremento del 15% rispetto al semestre dell’anno precedente.

Aumento dell’attività chirurgica

Parallelamente ai ricoveri, un significativo aumento c’è stato anche per l’attività chirurgica, in tutti gli ospedali. Nei primi sei mesi dell’anno, infatti, gli interventi effettuati in sala sono stati complessivamente 13.656. 909 in più rispetto allo stesso periodo del 2023 (+7%), con Santorso a quota 7.155 interventi svolti (+745, +12%). Mentre al San Bassiano sono stati 5.413 (+111, +2%) ed infine ad Asiago 1.088 (+53, +12%).

Crescita anche delle prestazioni ambulatoriali

Numeri in crescita, come anticipato, anche per le prestazioni ambulatoriali, tra le quali si segnala in particolare un incremento del 10% delle prime visite. Pari a oltre 11 mila visite erogate in più rispetto al 2023, e della Radiologia diagnostica (123.425 le prestazioni erogate, +10%), in particolare Tac (+15%) ed ecografie (+16%).

Questa crescita ha consentito di raggiungere gli obiettivi che la Regione Veneto ha dato all’Ulss 7 per il primo semestre 2024 sulla riduzione delle prestazioni in pre-appuntamento, che sono passate dalle 19.828 di gennaio 2024 alle 8.005 al 30.06.2024.

Dichiarazioni del Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana, Bramezza

«Questi dati sono il risultato di un grande lavoro di squadra – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza – da parte di tutto il personale dell’Azienda, ma voglio sottolineare che la crescita non è stata solo numerica, ma anche qualitativa: nei primi sei mesi dell’anno, infatti, è cresciuto anche il valore della produzione, pari a +3%, per un controvalore di 1,866 milioni di euro in più. In sanità il “valore della produzione” è un indicatore molto importante, perché implica la complessità dei procedure eseguite: ciò che significa che nella nostra azienda si stanno eseguendo interventi che prima non venivano svolti e in generale si stanno adottando metodiche sempre più avanzate, il che significa essere in grado di curare sempre meglio i nostri pazienti e riuscire a dare risposte anche a quei cittadini del nostro territorio che in passato per varie ragioni venivano curati altrove.

Per il secondo semestre naturalmente puntiamo a continuare su questa strada: la Regione ci ha posto come obiettivo una ulteriore riduzione delle prestazioni in pre-appuntamento, insieme ad altri indicatori di performance e di appropriatezza. Si tratta di obiettivi sfidanti, ma abbiamo le competenze, le tecnologie e l’organizzazione per raggiungerli».

Comunicato stampa del 26 luglio 2024

Fonte: GB Comunicazione Ufficio Stampa Giovanni Bregant