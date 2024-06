ULSS 7 Pedemontana: AI per mammografie più precise

Mammografie: massima accuratezza diagnostica con l’intelligenza artificiale all’ULSS 7 Pedemontana

Nell’ambito del progetto regionale RIS-PACS l’ULSS 7 Pedemontana è la prima azienda socio-sanitaria

del Veneto ad avere attivato un sistema di intelligenza artificiale di supporto alla refertazione per tutte le mammografie, cliniche e di screening, in tutte le sedi aziendali

La Radiologia dell’Ulss 7 Pedemontana compie un altro balzo verso il futuro: dopo essere stata la prima ad implementare il nuovo sistema regionale RIS-PACS per la gestione delle immagini e dei referti, da qualche giorno è anche la prima azienda socio-sanitaria del Veneto ad avere implementato un sofisticato sistema di intelligenza artificiale a supporto della refertazione delle mammografie.

Dott. Cicero: AI sistema unico per mammografie in ogni sede

«Non è un caso – spiega il dott. Calogero Cicero, direttore dell’U.O.C. di Radiologia degli ospedali di Bassano e Asiago – in quanto il sistema di intelligenza artificiale è un modulo integrato nel RIS-PACS e questo è un punto di forza, perché automaticamente rende disponibile il supporto dell’intelligenza artificiale per tutte le mammografie che eseguiamo, cliniche o di screening, con tutti i nostri mammografi, dunque in tutte le sedi in cui è possibile svolgere l’esame: gli ospedali di Bassano, Santorso e Asiago e il poliambulatorio di Thiene».

Più in dettaglio, il sistema di intelligenza artificiale è in grado di supportare il radiologo fornendo per ogni esame un indice di sospetto, quindi in caso di riscontro potenzialmente positivo riesce a localizzare il nodulo o i noduli oggetto del sospetto diagnostico e indicare per ciascuno di essi una percentuale di rischio; infine riesce a valutare la densità della ghiandola mammaria e in base anche a questo parametro suggerire l’opportunità di ulteriori accertamenti.

AI: identifica tumori piccoli e precoci nelle mammografie

«Il sistema è stato addestrato a riconoscere e valutare le lesioni sospette grazie ad un database contenente più di 6 milioni di immagini che include circa 8000 tumori biopsiati – spiega ancora il dott. Cicero – e in letteratura è ormai dimostrata l’estrema accuratezza dell’AI nella valutazione delle mammografie: questo rappresenta dunque un valido supporto al radiologo al fine di identificare tumori sempre più piccoli e precoci, considerando che tale sistema riesce a fare una valutazione dei singoli pixel che è impossibile all’occhio umano. Inoltre, garantisce una valutazione oggettiva e standardizzata per quei parametri che tipicamente sono soggetti ad interpretazione, come la densità della mammella».

Dott.ssa Cenzi: meno richiami e diagnosi migliori con AI

«L’introduzione dell’AI – aggiunge la dott.ssa Daniela Cenzi, direttore dell’U.O.C. di Radiologia dell’ospedale di Santorso – costituisce un valido ausilio tecnologico di ultima generazione nell’interpretazione delle immagini mammografiche di cui il radiologo senologo potrà avvalersi per migliorare l’accuratezza delle proprie diagnosi. Si stima infatti che possa aumentare la sensibilità fino all’8-10% nel riscontro di lesioni mammarie e ridurre la percentuale di richiami tecnici o per approfondimenti diagnostici integrativi fino al 7% dei casi».

Il tutto per un servizio che, in ULSS 7 Pedemontana, vede ogni anno la realizzazione di circa 27.000 mammografie, delle quali 21.000 nell’ambito del programma di screening mammografico e 6.000 come esami clinici.

Dott. Sannino: sistema AI aumenta accuratezza screening mammografico

Proprio con riferimento allo screening del tumore al seno, il nuovo sistema di AI rappresenta un ulteriore strumento per la diagnosi precoce: «Con questa tecnologia andiamo a incrementare ulteriormente l’accuratezza diagnostica – sottolinea il dott. Ciro Sannino, responsabile dei programmi di Screening dell’Ulss 7 Pedemontana – rendendo ancora più efficace lo screening mammografico, che già oggi vede la nostra Azienda fortemente impegnata, con l’offerta dell’esame gratuito ogni due anni a tutte le donne tra i 50 e i 74 anni. Ogni anno per il 5% degli esami eseguiti dà un esito positivo incerto, tale da suggerire l’esecuzione di esami di secondo livello, mentre le diagnosi effettive sono circa il 0,6%: significa circa 120 tumori diagnosticati ogni anno, quando ancora sono del tutto asintomatici e di piccole dimensioni, dunque con una prognosi molto favorevole per le pazienti».

Bramezza: innovazione in sanità, Ulss 7 Pedemontana investe in tecnologia

«Continuiamo a puntare sull’innovazione – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza – rendendo standard una tecnologia all’avanguardia per tutte le donne che per qualsiasi ragione devono svolgere una mammografia. Sappiamo bene quanto sia importante la diagnosi precoce e dunque la capacità di individuare anche le lesioni più piccole e da oggi possiamo contare su uno strumento formidabile in questo senso. La Regione Veneto ha avuto la lungimiranza nell’investire su un sistema unico all’avanguardia per la refertazione degli esami radiologici e noi come Azienda abbiamo fortemente creduto in questo progetto, impegnandoci per attivarlo quanto prima proprio in considerazione degli importanti vantaggi per i pazienti e anche per i nostri operatori».

Fonte: Ufficio Stampa Azienda ULSS 7 Pedemontana – Giovanni Bregant