Centro Acqua e Vita a Thiene: corso base di Meditazione

Sei alla ricerca di un modo per ridurre lo stress e migliorare il tuo benessere generale? Vuoi migliorare il rapporto con te stesso, con la tua vita e con gli altri? Partecipa al nostro corso introduttivo di Meditazione, frutto di oltre trent’anni di esperienza nel campo della meditazione e dello sviluppo personale a Thiene – Centro Acqua e Vita.

Corso base di Meditazione

Dove e Quando

Unisciti a noi al “Centro Acqua e Vita” di Thiene, Via Brigata Mazzini 40.

La presentazione gratuita del corso si terrà venerdì 6 settembre ore 18:45.

E’ una vera lezione gratuita per esplorare senza impegno.

Le lezioni poi proseguiranno sempre di venerdì alle 18:45 nei giorni 13-20-27 settembre e 4 ottobre.

Il Corso Offre

Risposte alle domande fondamentali sulla meditazione: cos’è, come si pratica, perché è utile e a chi è particolarmente indicata, come integrarla nella vita quotidiana.

Esercizi di meditazione, concentrazione, pratiche corporee e tecniche di respirazione.

Introduzione alla meditazione biocentrica: un metodo olistico di consapevolezza sviluppato personalmente dal conduttore nel corso di tre decenni.

5 lezioni teorico-pratiche di circa 1h30 ciascuna, a cadenza settimanale.

Per chi è il corso

Questo corso è ideale per i principianti e per coloro che hanno avuto solo un’esperienza marginale con la meditazione. È un’opportunità per imparare a meditare in modo consapevole, scoprire come raggiungere la serenità interiore e portare la pace nella vita di tutti i giorni.

Chi conduce

Gian Luca Dal Zotto. Con oltre tre decenni di esperienza nel campo del benessere e dello sviluppo personale e interiore, Gian Luca esplora con passione il vasto universo della meditazione e delle tecniche olistiche. È il fondatore del canale YouTube “Meditare Semplice”, attraverso il quale si impegna a diffondere pratiche meditative e visioni di vita che arricchiscono lo spirito e il corpo, rendendo la meditazione accessibile e significativa per tutti. Come professionista olistico, la sua missione è guidare le persone verso un’esistenza più consapevole e appagante.

Durata e Costo

Il corso è strutturato in 1 lezione gratuita aperta a tutti di presentazione + 4 lezioni, della durata di un’ora e mezza ciascuna, a cadenza settimanale. Il costo è di 60 euro, garantendo l’accesso ad un percorso che apre le porte ai livelli successivi di pratica.

Come Iscriversi

La partecipazione è limitata, quindi è consigliabile prenotare il proprio posto quanto prima.

Per informazioni e prenotazioni, contattare via Whatsapp

Patrizia al 349 6966171

Gian Luca al 347 971 0277

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/share/8cwqT5vdj7Smh7c7/

Centro Acqua e Vita – Gian Luca Dal Zotto