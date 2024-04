Salute cardiovascolare: il 23 aprile focus prevenzione a Zermeghedo

Pillole di salute cardiovascolare, un incontro pubblico per informare sulla prevenzione.

L’associazione Amici del Cuore Ovest Vicentino, con il patrocinio del Comune di Zermeghedo e il sostegno della BCC Vicentino Pojana Maggiore, propone una serata pubblica dedicata alla salute cardiovascolare.

L’appuntamento è martedì 23 aprile alle 20 presso la sala Triscom, in via Michelangelo 13/A a Zermeghedo.

Interverrà il dott. Claudio Bilato, direttore dell’U.O. di cardiologia dell’ospedale di Arzignano, con il tema “I numeri magici: dalle regole di prevenzione cardiovascolare alla chiamata al 118 per dolore toracico”.

La partecipazione all’evento è gratuita.

Il sindaco Luca Albiero

“Ritengo che questa serata sia molto importante – sottolinea il sindaco Luca Albiero – perché la prevenzione è cruciale per preservare un buono stato di salute. Invito tutti, quindi, a partecipare, perché la prevenzione parte dall’essere informati su come applicarla concretamente nella vita di tutti i giorni”.

Zermeghedo, 15 aprile 2024

Malattie cardiovascolari

Le malattie cardiovascolari sono un gruppo di patologie cui fanno parte le malattie ischemiche del cuore, come l’infarto acuto del miocardio e l’angina pectoris, e le malattie cerebrovascolari, come l’ictus ischemico ed emorragico. Rappresentano le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità in Italia.

Le malattie cardiovascolari sono in gran parte prevenibili, in quanto riconoscono, accanto a fattori di rischio non modificabili (età, sesso e familiarità), anche fattori modificabili, legati a comportamenti e stili di vita (fumo, alcol, scorretta alimentazione, sedentarietà) spesso a loro volta causa di diabete, obesità, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa.

Ancora oggi è opinione diffusa che le malattie cardiovascolari riguardino soprattutto gli uomini e la grande maggioranza delle donne ha una percezione molto bassa dei pericoli causati da queste patologie.

Fonted da sito: https://www.salute.gov.it/