Quali sono gli effetti dell’astigmatismo durante la guida?

L’astigmatismo è un difetto della vista comune che può influenzare significamete la qualità della visione, e di conseguenza, la capacità di guida. Comprendere in che modo questa condizione impatta la visione durante la guida e quali misure si possono adottare per mitigare questi effetti è fondamentale per garantire la sicurezza stradale.

Cos’è l’astigmatismo?

L’astigmatismo è un difetto di rifrazione causato dalla curvature irregolare della cornea o del cristallino dell’occhio. L’astigmatismo solitamente si presenta già in tenera età, al momento dello sviluppo e crescita degli occhi; tuttavia, questo difetto può comparire anche in età adulta a causa di traumi o operazioni chirurgiche. Di seguito, vediamo quali sono gli effetti dell’astigmatismo sulla guida.

Visione sfocata

L’astigmatismo può causare una visione offuscata o distorta che rende difficile distinguere con chiarezza i segnali stradali e gli altri veicoli, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione.

Abbagliamento e aloni

Le fonti di luce come fari, lampioni e segnali stradali illuminati possono non apparire chiare quando si soffre di astigmatismo. Aloni o strisce possono comparire attorno alla fonte luminosa rendendo difficile distinguerne la forma e le dimensioni.

Affaticamento oculare

L’affaticamento oculare è comune tra le persone con astigmatismo, soprattutto durante attività come la guida, che richiedono una contentrazione costante e prolungata. Mal di testa, occhi stanchi e difficoltà di concentrazione sono tutti sintomi associati all’affaticamento oculare, che possono aumentare il rischio di incidenti stradali.

Astigmatismo e guida notturna

La guida notturna può essere particolarmente difficoltosa per le persone con astigmatismo. La scarsa illumizione, unita alla difficoltà di distinguere chiaramente le fonti di luce, portano le persone con astigmatismo non corretto a strizzare gli occhi per tentare di mettere a fuoco l’ambiente circostante. Per questi motivi, la guida notturna in assenza delle correzioni visive necessarie può risultare molto pericolosa.

Correzione della vista per astigmatismo

Lenti a contatto

Le lenti a contatto toriche per astigmatismo possono correggere efficacemente questa condizione, aiutando l’occhio durante il processo di refrazione della luce. Con le lenti a contatto è possibile optare per lenti giornaliere oppure per le lenti a lunga durata.

Occhiali da vista

Gli occhiali da vista con lenti antiriflesso possono aiutare a ridurre al minimo il fenomeno dell’abbagliamento, migliorando la visione anche durante la guida notturna. Per una visione ottimale sarà necessario tenere le lenti pulite in ogni momento.

Conclusione

L’astigmatismo può influenzare notevolmente la visione durante la guida, aumentando i rischi per la sicurezza stradale. Tuttavia, con una corretta diagnosi e correzione visiva, è possibile minimizzare questi effetti e mantenere una visione chiara e sicura al volante.

Immagine: Pixabay