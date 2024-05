Ospedale Montecchio Maggiore: nuovo tomografo in oculistica

Nuova dotazione per l’oculistica dell’ospedale di Montecchio Maggiore (VI)

Il nuovo tomografo a coerenza ottica OCT, donato dalla Fondazione San Bortolo, è stato installato presso il poliambulatorio del reparto, consentendo così d’ora in avanti di svolgere l’esame strumentale contestualmente alla visita specialistica, riducendo il numero di accessi in ospedale per i pazienti e le liste di attesa

Il reparto di Oculistica dell’ospedale di Montecchio Maggiore si arricchisce di una nuova dotazione: un tomografo a coerenza ottica OCT, del valore di circa 35 mila euro, donato dalla Fondazione San Bortolo.

Ospedale Montecchio Maggiore: tecnologia all’avanguardia per diagnosi precise

Si tratta di una strumentazione all’avanguardia, in grado di scansionare e analizzare gli occhi, restituendo un’immagine in alta risoluzione dalla quale è possibile diagnosticare tutta una serie di patologie, come ad esempio la degenerazione maculare senile; il sistema è inoltre in grado di elaborare un report specifico per il glaucoma e per l’angiografia vascolare.

La nuova apparecchiatura va a potenziare la dotazione tecnologica del reparto in quanto si aggiunge ad una strumentazione analoga già esistente presso l’ambulatorio di Retina Medica, raddoppiando così di fatto la possibilità di erogare esami diagnostici. Proprio il beneficio sulla riduzione delle liste di attesa e sulla semplificazione dei percorsi per i pazienti costituisce un valore aggiunto particolarmente rilevante di questa donazione.

Meno attese e un unico accesso per i pazienti

«Una prima visita spesso genera due ulteriori richieste di appuntamento, una per l’esame diagnostico e una per la valutazione clinica successiva – spiega la dott.ssa Sandra Radin, direttore dell’U.O.C. di Oculistica di Montecchio Maggiore -. Questo significa la necessità di accessi multipli per i pazienti e un incremento delle richieste di prestazioni. D’ora in avanti, invece, grazie alla collocazione della nuova apparecchiatura direttamente presso il Poliambulatorio di Oculistica, potremo svolgere l’esame diagnostico contestualmente alla visita specialistica, con un unico accesso in ospedale per il paziente anziché tre: questo è un evidente beneficio per gli utenti, ma anche per la riduzione delle liste di attesa. E naturalmente completare il ciclo diagnostico in un unico appuntamento consente anche una presa in carico immediata di eventuali patologie emergenti, quindi c’è anche un’importante valenza clinica oltre che organizzativa».

Una partnership per migliorare la qualità del servizio

Sull’importanza della donazione si sofferma anche la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica: «Ancora una volta si conferma l’importanza della partnership con la Fondazione San Bortolo, che ci consente di portare a termine progetti di rilievo per l’ulteriore miglioramento della nostra capacità di presa in carico dei pazienti. In particolare questa nuova dotazione porterà un doppio beneficio, sul piano clinico in termini di tempestività ed efficacia della diagnostica e organizzativo per la semplificazione e razionalizzazione dei percorsi per i pazienti. Per questo motivo ringrazio la Fondazione San Bortolo e quanti hanno contribuito a questa donazione».

Fondazione San Bortolo: grazie alla collaborazione di aziende del territorio

«Abbiamo ricevuto questa richiesta a inizio aprile e abbiamo deciso subito di dare priorità all’acquisto di una strumentazione che poteva diminuire il numero delle visite e delle attese, dando pronto riscontro ai pazienti di eventuali patologie – Spiega Franco Scanagatta Presidente della Fondazione San Bortolo -. La collaborazione di Giuseppe Tolio, noto professionista sempre attento ai bisogni dei nosocomi del nostro territorio, ci ha permesso di incontrare subito la sensibilità di aziende come Sama Srl di Santo Mastrotto, Vibo Spa dei coniugi Bonin e i coniugi Caterina e Carlo Vaccari, che ringraziamo per la fiducia e la pronta disponibilità. Siamo così riusciti ad ottenere una riduzione del prezzo e una consegna rapida. Il Reparto di Oculistica è già operativo da qualche giorno con il nuovo Tomografo».

Complessivamente, il reparto di Oculistica dell’ospedale di Montecchio Maggiore svolge più di 27000 prestazioni fra visite ed esami diagnostici, oltre a circa 5300 procedure chirurgiche.

Comunicato stampa del 28 maggio 2024

Fonte: Ulss 8 Berica – Ufficio Stampa Giovanni Bregant