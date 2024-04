Open Day dei corsi universitari per i futuri professionisti sanitari

Una giornata all’università con le professioni sanitarie, si è tenuto oggi l’open day dei corsi universitari del polo didattico a Monte Berico, con la partecipazione di 120 studenti delle scuole superiori interessati ad approfondire questo percorso di studio e professionale

Dopo il ciclo di incontri presso licei e istituti tecnici, il polo didattico universitario di Monte Berico ha ospitato oggi un open day. Durante la giornata gli studenti delle scuole superiori hanno avuto la possibilità di conoscere più in dettaglio l’offerta dei 4 corsi universitari sulle professioni sanitarie organizzati a Vicenza. Tra questi: Infermieristica e Fisioterapia afferenti all’Università di Verona. Ostetricia e Tecniche di Radiologia Medica afferenti all’Università degli Studi di Padova.

L’iniziativa ha avuto un grande successo, tanto che le iscrizioni hanno raggiunto rapidamente il tetto massimo dei 120 partecipanti previsti.

Professioni sanitarie: studenti tra simulazioni e laboratori

Durante l’intera giornata sono state realizzate lezioni didattiche interattive, laboratori e analisi di casi clinici. In questo modo gli studenti degli istituti superiori – provenienti da tutta la provincia di Vicenza – sono stati coinvolti in vere e proprie simulazioni di esperienze formative. Ma anche di stage per far toccare loro con mano cosa significa prepararsi per l’esercizio di una professione sanitaria.

Per il corso di laurea in Infermieristica, ad esempio, la lezione interattiva proposta verteva sugli gli elementi che caratterizzano la relazione di cura tra operatore sanitario e persona assistita. Mentre il tema scelto per Fisioterapia è stato “L’approccio fisioterapico nello sportivo con infortunio dell’arto inferiore”. Per Ostetricia è stata invece proposta una lezione su come avviene il parto e le sue diverse fasi e tempi. Lezione eseguita anche con il supporto di un simulatore. Infine per Tecniche di Radiologia Medica la lezione-laboratorio ha visto l’analisi di una serie di proiezioni radiologiche. Anche questa con simulazione di procedure di indagine.

Naturalmente l’open day è stata un’occasione importante anche per presentare la sede didattica, con i suoi diversi spazi. Ma anche per ascoltare le testimonianze degli studenti attualmente iscritti ai corsi di laurea.

Simionato: un futuro radioso per le nuove generazioni

«La grande partecipazione a questo open day è certamente un segnale importante – sottolinea la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica – perché dimostra il grande interesse delle nuove generazioni per le professioni sanitarie, che offrono percorsi di carriera ricchi di potenzialità in termini di spendibilità del titolo di studio e possibilità di carriera, e la certezza di continuare a crescere come persone e come professionisti, perché chi lavora nella sanità non smette mai di formarsi».

Laureati in Sanità: lavoro subito per 33 giovani

Nel frattempo i corsi di laurea sulle professioni sanitarie continuano a “sfornare” laureati che trovano rapidamente collocazione nel mondo del lavoro. Nel corso di questo mese si sono svolte le sessioni di laurea che hanno sancito la conclusione del percorso universitario di 27 infermieri, 4 Fisioterapisti, 2 Tecnici sanitari di Radiologia Medica. Mentre per Ostetricia le studentesse si erano già tutte laureate nella sessione precedente di novembre.

Comunicato Stampa del 17 aprile 2024

Fonte: Ufficio Stampa Azienda ULSS 8 Berica – Giovanni Bregant