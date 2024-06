Federfarma Veneto: meeting regionale “Farmacia dei servizi. Il modello veneto”

Padova, sabato 22 giugno ore 9.30 | Le Village By CA, Piazza Zanellato 23 – Federfarma Veneto

La farmacia dei servizi rappresenta un’evoluzione ormai consolidata e sempre più integrata nel Servizio Sanitario Regionale del Veneto. Un nuovo modello organizzativo che offre opportunità significative per migliorare la prossimità delle cure e garantire la sostenibilità del sistema sanitario. L’innovazione e la sinergia con le Istituzioni Sanitarie Regionali aprono nuove prospettive per il settore implementando nuove progettualità sul 2024.

FARMACIA DEI SERVIZI

IL MODELLO VENETO: INNOVAZIONE E SINERGIE PER LA SALUTE DELLA COMUNITA’

Per rispondere a questa necessità, Federfarma Veneto, in collaborazione con Edra, Punto Effe e con Farmacista33 come media partner, promuove il meeting regionale “Farmacia dei servizi. Il modello veneto: innovazione e sinergie per la salute della comunità”, in programma sabato 22 giugno 2024, a partire dalle ore 9.30, presso il centro Le Village By CA in Piazza Zanellato 23. Obiettivo del convegno è informare gli associati e l’opinione pubblica fornendo utili indicazioni per implementare le attività già programmate e consentire anche all’amministrazione regionale di confermare l’interesse per il coinvolgimento e l’integrazione della rete delle farmacie nel SSR attraverso questo modello organizzativo.

Per le adesioni si prega di compilare il format di registrazione al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOp0cHcLgYreGeCU_3xmZtoMiM-RuKnb8bGPz2kz2Ti0ASIA/viewform

Venezia, 15.06.2024

Il programma dei lavori.

Ufficio Stampa Federfarma Veneto

Giacomo Garbisa – stampa@giacomogarbisa.it