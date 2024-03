Educazione intergenerazionale: scambi e relazioni tra le generazioni

Quando l’educazione intergenerazionale diventa anche una forma di terapia

Siamo portati a pensare che i bambini e le persone che vivono la malattia oncologica siano due categorie distanti ma anche tra le più vulnerabili.

Su questo fronte, l’educazione intergenerazionale – questo il nome usato per designare l’educazione tra le diverse generazioni – potrebbe rappresentare una valida base reciprocamente terapeutica mirata alla meraviglia per e nella vita, nonostante tutto.

Solidarietà e coesione sociale

Le logiche di questa tipologia di educazione si fondano sulla possibilità di creare spazi e occasioni per alimentare gli scambi, le relazioni e la reciprocità con l’altro da me. Gli studi in materia riscontrano diversi benefici: tra questi ultimi vale la pena ricordare l’apprendimento bidirezionale adulti-bambini e bambini-adulti (Newman, 1997; Kaplan, 2002), la trasmissione storica e culturale, la solidarietà, la coesione sociale, il benessere della comunità (MacCallum et al., 2006), i miglioramenti nelle capacità comunicative ed interpersonali e una riduzione della perdita di memoria, dei sintomi depressivi, della solitudine e dell’isolamento (Donna et al., 2007).

Questi sono i presupposti che porteranno, martedì 26 marzo, i bambini della Scuola dell’Infanzia di Marchesane “Pio Baggio” a visitare la nuova sede dell’Associazione Oncologica san Bassiano OdV. Con l’occasione si avvierà un’interessante collaborazione che vedrà i piccoli come protagonisti all’interno di un percorso educativo loro dedicato condotto proprio dalle pazienti seguite dal sodalizio.

Tale importante progetto è reso possibile proprio grazie alla disponibilità data dal Sindaco Elena Pavan e la sua giunta al sodalizio bassanese che, dopo la recente inaugurazione, abita ora gli spazi di Strada Rolandi 123 proprio a Marchesane.

Educazione intergenerazionale: scambi, relazioni e benefici

Pazienti e bambini saranno reciprocamente coinvolti in laboratori di bricolage e cucito. Oltre che per i benefici che possono essere riscontrati dai partecipanti, ma anche dalla comunità circostante, promuovere il confronto tra diversi periodi della vita permette anzitutto l’abbattimento degli stereotipi, dei pregiudizi e della divisione in classi d’età, per focalizzarsi invece sull’esperienza, senza attribuire ruoli e funzioni in modo univoco a ciascun soggetto. Ciò vuol dire costruire e tessere delle reti sociali: è, infatti, mediante l’incontro con l’altro che l’individuo impara a conoscere se stesso e le proprie sfumature.

Si tratta, quindi, di un’esperienza preziosa, legata alla dimensione della cura e dell’empatia: nel momento in cui bambini e pazienti si incontrano, bellezza e meraviglia diverranno potenti strumenti di cura.

Bassano del Grappa, 25 marzo 2024

Fonte: Associazione Oncologica San Bassiano OdV