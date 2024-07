Villa Fabris Thiene: continua il Digital summer weeks

Megahub ha organizzato nel nuovo polo Villa Fabris Thiene “Bene Comune”, il progetto Digital Summer Weeks, laboratori settimanali di sperimentazione digitale per ragazzi dagli 8 ai 13 anni, per 20 ore complessive a settimana.

Inclusione giovanile a Villa Fabris Thiene

Il Comune di Thiene ha aderito al progetto con l’obiettivo di promuovere l’inclusione giovanile e favorire l’accesso ai laboratori digitali.

L’Amministrazione Comunale ha erogato un contributo di mille euro per agevolare la partecipazione di cinque ragazzi meritevoli indicati dagli insegnanti delle Scuole Ferrarin e Bassani.

Importanza delle competenze digitali

Alaeddine Kaabouri, Consigliere Comunale Delegato alle Politiche Giovanili, spiega: «Le competenze digitali e STEAM sono sempre più importanti nella nostra società. La tecnologia e l’innovazione digitale guidano molte attività quotidiane, quindi la consapevolezza e la padronanza di queste competenze sono fondamentali per i giovani. In collaborazione con alcune scuole del territorio, il Comune di Thiene presenta un’iniziativa straordinaria per famiglie in difficoltà e studenti motivati. Il progetto mira a fornire un supporto concreto a chi desidera intraprendere un percorso educativo e formativo di valore, ma affronta ostacoli economici».

Attività del Digital summer weeks a Villa Fabris Thiene

Il Digital Summer Weeks propone attività ricreative e ludiche con un focus sulle tecnologie emergenti. I formatori, esperti in tecnologie come stampa 3D, taglio laser, Arduino e robot educativi (Codey Rocky, mBot, MaQueen, Lego Spyke e Lego WeDoo), guidano i ragazzi nella scoperta di robotica, stampa 3D, programmazione, multimedia, arte artigianale e digitale.

Settimane Tematiche

La prima settimana, dal 1° al 5 luglio, ha proposto il tema Big Hero 6, ispirato al mondo degli eroi. La seconda settimana in corso, dall’8 al 12 luglio, è intitolata Jurassic World – A New Adventure e immerge i partecipanti nel mondo dei dinosauri, affrontando sfide giornaliere con la programmazione dei robot. I partecipanti possono programmare i propri robot e creare dinosauri con la stampa 3D.

Lego Stop Motion

La terza settimana, dal 15 al 19 luglio, è ispirata a Lego Stop Motion. I partecipanti sono catapultati nello studio di produzione cinematografica di MegaHub e accolti da Quentin Megabbino, un rinomato regista, che li sfida a creare il proprio cortometraggio. È un’opportunità unica per i giovani cineasti in erba di esprimere la propria creatività e imparare le basi dell’animazione cinematografica.

Sommersi

L’ultima settimana, dal 22 al 26 luglio, ha come tema Sommersi, per appassionati di mondi sommersi, natura e tecnologia. Gli esploratori marini “Deep Discovery” hanno raggiunto un ecosistema sommerso in pericolo e ora tocca al team trovare un modo per salvare l’oceano e ripristinare la vita marina. Durante l’esperienza, i partecipanti imparano ad analizzare parametri come temperatura e salinità dell’acqua, comprendono l’importanza degli ecosistemi marini e utilizzano tecnologie avanzate per ripulire le acque da agenti inquinanti. Il laboratorio è un’occasione per approfondire tematiche legate all’ambiente marino, all’energia sostenibile e alla conservazione degli oceani.

Megahub: coworking e formazione

Megahub è un progetto di coworking manifatturiero e formativo con fablab e officina, coworking e labimpresa, nato dall’esperienza decennale della Coop. Sociale Samarcanda nel campo delle politiche giovanili dell’Altovicentino, poi consolidatosi come settore di sviluppo dei servizi della cooperativa.

Thiene, 11 luglio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Thiene