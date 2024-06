Valdagno Palazzo Festari: “Aziende virtuose, comunità felici”

Martedì 25 giugno alle ore 18.30 in Sala Bocchese di Palazzo Festari, a Valdagno (VI) si terrà “AZIENDE VIRTUOSE, COMUNITÁ FELICI“, un appuntamento gratuito per parlare del legame tra Welfare Aziendale e benessere del territorio.

L’incontro è proposto da Cooperativa Sociale Studio Progetto con “Fa.c.e Up. – Factory Cities of Europe: United in Partnership”. Progetto finanziato dal programma Europeo CERV – Network of Towns e di cui il Comune di Valdagno è partner*.

L’appuntamento vuole essere un momento di riflessione sull’importanza che il welfare territoriale riveste nel promuovere il benessere delle comunità e dei territori. Oltre che nel rafforzare il tessuto sociale e la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine, con evidenti positive ricadute sullo sviluppo economico locale.

Interventi:

– WELFARE E CAMBIAMENTO SOCIALE, Luca Romano, direttore di Local Area Network di Padova

– L’EVOLUZIONE DEL WELFARE, Giulia Cisotto, consulente del lavoro

– ESEMPI VIRTUOSI DI WELFARE TERRITORIALE, Fabio Streliotto, amministratore di Innova Srl – il welfare 4.0

– FONDI PENSIONE INTEGRATIVA, Paolo Bizzotto, presidente di Solidarietà Veneto

– UNA VALLATA VIRTUOSA: LE ESPERIENZE DELLE AZIENDE DEL TERRITORIO

– APERITIVO DI CHIUSURA

La partecipazione all’evento è gratuita su registrazione:

https://bit.ly/comunitàfelici

* Il progetto FACE UP – FActory Cities on Europe: United in Partnership è un progetto europeo finanziato dal programma CERV – Network of Towns, scritto e implementato da Cooperativa Sociale Studio Progetto.

Il Comune di Valdagno ne è partner, assieme al Comune di Schio e ad altri 6 paesi Europei e 8 città che condividono lo stesso passato industriale.

Il progetto desidera mettere in rete queste città, esplorarne il passato e il presente cercando punti di contatto su cui costruire consapevolezza e immaginare nuove prospettive di cooperazione tra il settore privato e quello pubblico per creare esempi concreti di welfare territoriale innovativo e inclusivo.

Per saperne di più sul progetto: https://faceuproject.eu

Cristina Sabino Comunicazione e Marketing

cell. 320 1635572

cristina.sabino@studioprogetto.org