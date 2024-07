Thiene, villa Fabris: ALDA lancia la Summer School sulla democrazia locale

ALDA lancia la SUMMER SCHOOL sulla DEMOCRAZIA LOCALE: Un’occasione unica tra natura e cultura presso la storica VILLA FABRIS di THIENE.

L’evento, organizzato da ALDA, avrà luogo presso Villa Fabris a Thiene (Italia) dal 28 al 30 agosto 2024. La partecipazione è gratuita.

La Scuola estiva è aperta a tutti coloro che desiderano partecipare ai dibattiti sui temi fondamentali della democrazia locale e della sua attuazione attraverso workshop dedicati e incontri con figure chiave a livello europeo.

ALDA

Associazione Europea per la Democrazia Locale, è lieta di annunciare la sua esclusiva Summer School, che si terrà presso la splendida Villa Fabris a Thiene (Italia). Questo evento, completamente gratuito, rappresenta un’occasione imperdibile per chiunque desideri approfondire le dinamiche della democrazia locale e partecipare a workshop e dibattiti con esperti di livello europeo.

I partecipanti avranno l’opportunità di entrare in contatto con figure di rilievo del settore, in un’atmosfera di collaborazione e apprendimento reciproco. Questo evento darà vita a un nuovo centro di dialogo e sviluppo delle competenze nel campo della democrazia locale, contribuendo attivamente al dibattito sul futuro dell’Europa.

Dal 28 al 30 agosto 2024, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire temi fondamentali della democrazia locale attraverso presentazioni e workshop interattivi, nella splendida cornice di Villa Fabris. Questo gioiello storico, recentemente restaurato, offre l’atmosfera perfetta per il pensiero critico e l’innovazione.

Il programma si articola su tre giornate, ciascuna dedicata a un tema specifico:

– Mercoledì 28 agosto: Comprendere i fondamenti della democrazia locale.

– Giovedì 29 agosto: Affrontare le sfide e cogliere le opportunità nella governance locale contemporanea, con un approfondimento sull’uso della tecnologia per il coinvolgimento dei cittadini.

– Venerdì 30 agosto: Focus su come promuovere comunità inclusive e sostenibili, rafforzare le istituzioni democratiche e l’impegno civico. In particolare, verrà dedicato uno spazio di approfondimento all’Ucraina, un paese che sta affrontando sfide significative dopo l’aggressione russa del 2022 e dove ALDA è attiva dal 2014.

Al termine dell’esperienza, ai partecipanti che avranno preso parte a tutte e tre le giornate della Summer School verrà rilasciato un diploma di partecipazione!

Gli ospiti:

Natasa Vuckovic, direttrice del Center for Democracy Foundation di Belgrado (SRB), presidente di ALDA.

direttrice del Center for Democracy Foundation di Belgrado (SRB), presidente di ALDA. Patrick Molinoz, presidente della Commissione cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni (CIVEX) del Comitato europeo delle regioni.

presidente della Commissione cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni (CIVEX) del Comitato europeo delle regioni. Helfried Carl, Istituto per l’innovazione in politica e fondatore dell’iniziativa “European Capital of Democracy”.

Istituto per l’innovazione in politica e fondatore dell’iniziativa “European Capital of Democracy”. Gianantonio Michelusi , Sindaco del comune di Thiene (Italia).

, Sindaco del comune di Thiene (Italia). Monika Chabior, Vicepresidente per lo sviluppo sociale e la parità di trattamento, Città di Danzica (PL).

Vicepresidente per lo sviluppo sociale e la parità di trattamento, Città di Danzica (PL). Francesca Gelli, docente di Scienze politiche – Università IUAV di Venezia.

docente di Scienze politiche – Università IUAV di Venezia. Tetiana Lomakina , Delegata Agenzia della Democrazia Locale di Mariupol (UA).

, Delegata Agenzia della Democrazia Locale di Mariupol (UA). Inna Volkova, membro del consiglio direttivo di ALDA e membro del consiglio del distretto di Odesa (UA).

membro del consiglio direttivo di ALDA e membro del consiglio del distretto di Odesa (UA). Vadym Bojc ̌ enko, sindaco di Mariupol (UA)(video messaggio).

sindaco di Mariupol (UA)(video messaggio). Olha Pikula, consigliere del Comune di Mariupol (UA)(Online).

Dettagli di partecipazione

La Summer School, con partecipazione gratuita, si svolgerà in lingua inglese per favorire un coinvolgimento internazionale. L’iscrizione alla scuola è obbligatoria ed i posti disponibili sono limitati. Per ulteriori informazioni e per iscriversi, visitare la pagina dedicata sul sito web di ALDA: www.alda-europe.eu

Viaggio, alloggio e pasti, non specificamente inclusi nell’agenda, non sono coperti.

ALDA ti aspetta a Villa Fabris per un’esperienza formativa e culturale indimenticabile!

Per restare aggiornati sulle iniziative di ALDA e per partecipare agli eventi, vi invitiamo a consultare le pagine web e seguire i diversi canali social.

Fonte: Beatrice Frascatani beatrice@alda-europe.eu