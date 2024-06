Apertura pomeridiana e un evento serale per promuovere la memoria della Città – Thiene: riflettori accesi sulla chiesa di San Rocco

Sarà possibile visitare e conoscere meglio la chiesa di san Rocco con l’apertura al pubblico che è programmata nel pomeriggio di venerdì 21 giugno 2024 dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato al Turismo e rientra nel progetto di valorizzazione attivato dal 2023 per permettere alla Cittadinanza e a quanti verranno a Thiene di “riappropriarsi” di questo edificio, pregevole scrigno di storia e arte del Seicento. .

Auditorium Città di Thiene

Per approfondire la conoscenza della chiesetta è previsto quindi un evento serale all’Auditorium Città di Thiene “Fonato” con inizio alle ore 20.45 ad ingresso libero.

Dopo i saluti dell’Assessora al Turismo, Marina Maino, il docente Daniele Fioravanzo racconterà la storia della chiesa di San Rocco, memoria storica della Città e luogo di fede, legato alla terribile epidemia di peste del 1630.

Marina Maino

«È sempre con grande piacere che si organizzano eventi di tal genere aperti alla Città e al territorio. Thiene non ha solo edifici di assoluto pregio e fama, ma custodisce anche piccoli luoghi che ha saputo tramandare alle nuove generazioni come la chiesa di San Rocco: al pari di quelli più conosciuti sono costitutivi della memoria storica della Città e raccontano, a chi sa interrogarli, fatti e vicende dei tempi passati, a volte anche drammaticamente dolorosi che hanno coinvolto i suoi abitanti».

Al racconto del prof. Daniele Fioravanzo si intrecceranno i brani di musica barocca eseguiti dall’ensemble Officina Musicae che proporrà musiche di Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759), Michel Blavet (1700 – 1768), Antonio Vivaldi (1678 – 1741).

L’ensemble, composto da Ilenia Tosatto (soprano), Elena Borsato (flauto traversiere), Francesco Maria Cataldo (viola da gamba) e Luca Marcadella (clavicembalo) è nato nel novembre 2021 e si sviluppa come un vero e proprio “laboratorio musicale” in cui confluisce la comune passione dei componenti per la musica antica. I membri dell’ensemble sono anche soci e amici dell’Associazione Crescere in Musica con la quale è attiva da anni una collaborazione musicale.

Festa della Musica

Il concerto si inserisce nella Festa della Musica, evento condiviso in tutta Europa e promosso dalla rappresentanza italiana della Commissione Europea, dal Ministero della Cultura e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e per il Servizio Civile Universale, in collaborazione con l’Associazione Italiana per la Festa della Musica, e prevede l’organizzazione di concerti gratuiti in luoghi inconsueti e solitamente non destinati alla musica con lo scopo di dare rilievo al patrimonio naturale, storico e artistico nazionale e promuovere le peculiarità che caratterizzano le diverse tradizioni musicali.

La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione al link: https://tinyurl.com/b5fmcukt

Per info: Ufficio Turismo 0445/804.753

