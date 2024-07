Il mondo digitale è per tutti grazie al Comune – Anche a Thiene nasce il Centro Facilitazione della rete Punti Digitale Facile

Per dare assistenza digitale gratuita alla cittadinanza a Thiene ora c’è il Centro Facilitazione, aperto dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e il mercoledì anche al pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 in via Roma 26.

Il Centro Facilitazione fa parte della rete che in 12 Comuni dell’Alto Vicentino ha attivato i Punti Digitale Facile, presidi fisici, sia fissi che mobili, che offrono servizi gratuiti di assistenza digitale per promuovere un uso consapevole e autonomo delle nuove tecnologie e migliorare le competenze digitali dei cittadini.

Marina Maino

Marina Maino

Spiega l’assessora all’URP, Marina Maino: «Si tratta di un progetto che riteniamo di fondamentale importanza in questo tempo di cambiamento e trasformazione della società in una dimensione tecnologica sempre più avanzata che rischia di lasciare indietro molte persone e creare delle fratture generazionali e sociali profonde. Questo servizio si pone come un ammortizzatore che aiuta invece a stare al passo con i tempi e a non sentirsi impreparati di fronte alle necessità digitali ormai quotidiane».

Il progetto, finanziato dal PNRR con la Misura 1.7.2 Rete di Servizi di Facilitazione Digitale e attuato dalla Regione del Veneto, mira a fornire supporto pratico e formativo per favorire l’inclusione e l’alfabetizzazione digitale. L’obiettivo del progetto nazionale è creare tremila punti di assistenza in tutta Italia, accrescendo le competenze e l’inclusione digitale di due milioni di cittadini.

Punti Digitale Facile

Sono dotati di dispositivi informatici e connessione Wi-Fi, i cittadini potranno usufruire di vari servizi, tra cui:

– Assistenza nell’utilizzo di smartphone e computer;

– Attivazione e utilizzo delle identità digitali CIE oppure SPID;

– Accesso ai servizi online della PA (es. INPS, Agenzia delle Entrate, Fascicolo Sanitario, ecc.);

– Formazione attraverso corsi su argomenti specifici erogati durante l’anno.

Gli utenti saranno affiancati da una figura specializzata denominata Facilitatrice/ore Digitale, che individuerà le esigenze dell’utenza costruendo un servizio personalizzato e orientato ai bisogni specifici.

Per usufruire dell’assistenza ci si può recare direttamente al Centro Facilitazione negli orari di apertura.

Oppure è possibile prenotare un appuntamento chiamando il numero 0445-610.574

dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00,

il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.

Il progetto continua l’esperienza dell’iniziativa “AVATAR – Alto Vicentino: Alleanza Territoriale per Azioni in Rete” avviata nel 2020, coinvolgendo i Comuni di Schio, ente capofila, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Thiene, Torrebelvicino, Valdagno, Villaverla e Zugliano, in collaborazione con gli Operatori volontari del Servizio Civile Universale.

Per maggiori informazioni sui “Punti Digitale Facile” presenti in Veneto, consultare il sito www.venetodigitalefacile.it.

Città di Thiene – Ufficio Stampa