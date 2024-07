Il riscontro a INPS del Sindaco di Thiene – disdetta del comodato gratuito. Chiusura Punto Inps

Alla cortese attenzione della Direzione regionale Veneto dell’INPS

Area Gestione risorse strumentali e Patrimonio Team gestione patrimonio immobiliare e archivi Direttore regionale dott. Filippo Pagano

e, p.c.

Alla cortese attenzione del Signor Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza

Alla cortese attenzione del Signor Sindaco del Comune di Vicenza

OGGETTO:

Disdetta del comodato gratuito per la data del 31/12/2024. Riscontro

Egregio Direttore,

scrivo con riferimento alla notizia dell’imminente chiusura del Punto Inps di Thiene.

Da anni il Comune di Thiene collabora con codesto Ente mettendo gratuitamente a disposizione i locali ad uso uffici nella convinzione dell’importanza di una presenza fissa sul territorio: i servizi erogati presso il Punto Inps, pur in forma ridotta rispetto a quelli forniti dalle Agenzie, rappresentano un punto di riferimento estremamente importante per una molteplicità di categorie di stakeholders alle cui necessità l’Amministrazione è da sempre sensibile per assicurare benessere ed efficienza, con particolare riferimento da un lato alle categorie più deboli e dall’altra al mondo dell’imprenditoria.

Pur nella consapevolezza che talune scelte riorganizzative siano dettate da esigenze di razionalizzare ed efficientare l’attività dell’Ente, auspico vivamente una rivalutazione della scelta di chiudere definitivamente il Punto Inps di Thiene, rimanendo a disposizione per ogni forma di condivisione e collaborazione volta ad individuare una soluzione organizzativa che contemperi le istanze di codesto Ente con le prerogative dei cittadini del territorio che necessitano di poter accedere ai servizi mediante uno sportello di prossimità.

Ringraziando per l’attenzione che vorrete prestare a questa mia nota, l’occasione è gradita per porgere Cordiali saluti.

Prot. n. 27316 /2024 – Thiene, 17 luglio 2024

IL SINDACO Gianantonio Michelusi

Fonte Staff del Sindaco Thiene