Thiene: corsi ITS, in autunno raddoppia l’offerta formativa

Sono ben due i corsi ITS per la formazione di tecnici specializzati al via a Thiene nel prossimo anno scolastico 2024/25.

Sono il corso ITS Academy Meccatronico Veneto di Tecnico Superiore per l’Informatica nell’Industria 4.0, confermato a Thiene da ottobre anche per il biennio 2024-26, e quello ITS Academy LAST Esperto nei processi di Internazionalizzazione d’Impresa, nuova proposta al via da quest’anno.

Giampi Michelusi

Esprime soddisfazione il Sindaco, Giampi Michelusi, che dichiara: «I corsi attivati a Thiene sono un’opportunità per tutto il territorio e contribuiscono a rafforzare la collaborazione già in atto con enti e istituzioni nei più vari settori per una sinergia finalizzata ad una gestione ampia e coordinata dell’Alto Vicentino».

Nicoletta Panozzo

Spiega la Consigliera Comunale alle Politiche dell’Istruzione, Nicoletta Panozzo: «La collaborazione tra Comune e ITS ora raddoppia la proposta di offerta formativa per i nostri giovani. Questo favorisce la creazione di nuove importanti opportunità per questi ultimi che possono mettere a frutto le competenze restando sul territorio con una ricaduta molto significativa per il progresso economico della nostra area. Questi nuovi corsi professionalizzanti, con una marcata peculiarità rispetto a quelli universitari che affiancano, formano figure tecniche di alto profilo e funzionali alle necessità del mondo del lavoro».

Il corso ITS Academy Meccatronico Veneto

di Tecnico Superiore per l’Informatica nell’Industria 4.0 rappresenta un’offerta formativa professionalizzante di eccellenza in ambito industriale e meccatronico nell’Alto Vicentino. Un profilo che, per la peculiarità dei moduli formativi, prepara la figura di tecnici in grado di misurarsi nei contesti industriali più avanzati, capaci di affrontare le sfide della digital transformation e rispondere alle tante richieste delle aziende del territorio.

Il percorso ha il supporto dell’Amministrazione Comunale e delle aziende del territorio con Confindustria Raggruppamento Alto-vicentino, e si aggiunge ai corsi per Tecnico Superiore per l’Innovazione dei prodotti e processi meccanici, Automazione e i Sistemi Meccatronici e Design e Tecnologie dei Materiali in avvio nelle 15 sedi in tutto il Veneto. Una formazione che garantisce un’occupazione al 98% degli studenti nei sei mesi successivi al diploma (Fonte Indire).

Gli studenti si misureranno nei moduli teorico-didattici e tecnologici di laboratorio informatico negli spazi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. L’attività laboratoriale in area meccatronica si terrà presso l’ITT “G. Chilesotti”.

Le iscrizioni alle selezioni sono aperte fino al 19 luglio. Bando su www.itsmeccatronico.it.

Nello specifico il percorso prevede duemila ore di formazione, di cui 1096 in aula e laboratorio e 904 in tirocinio formativo in azienda, secondo il modulo 3+2. Ovvero 3 giorni in aula/laboratorio e 2 in azienda ogni settimana per un ingresso graduale dello studente in azienda. Contatto diretto fin da subito con il mondo del lavoro.

Commenta Giorgio Spanevello,

Direttore Generale ITS Academy Meccatronico Veneto: «La Fondazione ITS Academy Meccatronico Veneto spinge per questo corso lanciato nel 2022 che risponde alle richieste di competenze tecniche di alto profilo provenienti dai settori industriali più avanzati del territorio: dalla meccatronica alla robotica, dalla meccanica all’industria 4.0 settori nei quali l’informatica guida ogni processo.

Un corso aperto a ragazzi e ragazze che desiderano inserirsi in contesti industriali innovativi e all’avanguardia». I numeri ITS Academy Meccatronico Veneto sono di tutto rispetto, con 61 corsi portati a termine dal 2011 a oggi, 1280 diplomati, 30 corsi attivi, 651 studenti, 13 sedi operative, 1 laboratorio di Meccatronica Avanzata, 98% occupabilità media, 10 corsi in “premialità” INDIRE, 400 circa aziende coinvolte nei progetti di tirocinio, 127 contratti di apprendistato di alta formazione in essere e oltre 600 tra docenti e tutor.

Per info: http://www.itsmeccatronico.it

Il secondo corso,

una proposta nuova a Thiene e il secondo nel vicentino, nato dopo la fruttuosa esperienza del corso International Logistics Management a Vicenza, è quello di ITS Last per la formazione di Esperto nei processi di Internazionalizzazione d’Impresa, che si terrà presso l’ITET “Aulo Ceccato”.

Sarà un corso che fornisce competenze specialistiche nella gestione e nell’espansione delle attività aziendali a livello globale. Rivolto a giovani diplomati, il corso offre un mix di teoria e pratica attraverso casi studio e project work, affrontando tematiche come

il commercio internazionale,

l’import e l’export management,

marketing internazionale,

la gestione delle operazioni globali, della supply chain

le normative commerciali.

La Fondazione ITS Last offre la possibilità di accedere al programma Erasmus+ e la possibilità, per i fuorisede, di usufruire di un contributo per la residenzialità.

La Fondazione ITS Academy LAST è nata a Verona nel 2011 per sopperire ai bisogni delle aziende del settore logistico di personale qualificato difficilmente reperibile nel mercato. Negli anni la Fondazione ha aumentato gli ambiti (logistica, automotive, digital, internazionalizzazione), le sedi e il numero di corsi. Arrivando ad oggi ad avere più di 400 iscritti.

ITS Academy LAST propone corsi biennali di specializzazione post diploma per un totale di circa 1900 ore, di cui il 50% in aula e 50% in stage. I docenti provengono per il 30% dall’ambiente universitario e scolastico e per il 70% dal mondo del lavoro.

Le aziende si occupano anche della progettazione dei programmi dei corsi, dello stage e degli inserimenti nel mondo del lavoro.

Silvano Stellini

Moltissimi studenti di ITS Academy LAST ottengono, infatti, un contratto di lavoro prima ancora di finire gli studi. Per questo il Presidente della Fondazione, Silvano Stellini, considera l’ITS LAST «una fabbrica a cielo aperto, una fabbrica di talenti per le aziende del territorio».

«Per e con il territorio – prosegue Stellini – vengono sviluppati i nostri percorsi formativi, con l’ambizione di poter colmare quel gap di competenze che le imprese evidenziano, oltre che di portare innovazione ed entusiasmo. Solo investendo nella formazione dei giovani si può rimanere competitivi sul mercato globale, dando una speranza concreta al Paese».

Il bando su https://www.itslogistica.it/bandi-di-selezione. La data ultima per le iscrizioni alle selezioni è il 18 Luglio 2024. Dal 22 Luglio 2024 inizieranno le selezioni.

Per info: http://www.itslogistica.it/

Città di Thiene – Ufficio Stampa