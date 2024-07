Teatro In Casa, Thiene: lo spettacolo teatrale “I Ragazzi del Latte”

Il prossimo appuntamento a Thiene con la rassegna “Teatro In Casa” è giovedì 25 luglio 2024 alle ore 20.45 in via don Ziliotto 41 in località Santo con I Ragazzi del Latte, spettacolo teatrale – musicale tratto dal libro “Nel paese del tesoro” di Lucio Remerez Allari con Eleonora Fontana e Davide Peron.

Trama

Nel Paese del tesoro, tutto sembra magico. Anche le cose più semplici, le situazioni più dure, appaiono diverse: sono… SPECIALI. Qui, per anni i ragazzi del latte sono andati in cerca del tesoro di cui tutti sapevano, di cui avevano parlato anche i giornali: si diceva che el Mantese avesse scoperto un tesoro inestimabile, ma che per vari motivi,non era mai riuscito a portare le forze dell’ordine sul luogo del ritrovamento. E, anche se il tempo era passato, i ragazzi affascinati da questa storia, lo cercavano per i monti con la speranza di poterlo trovare. Col tempo però si è capito che il vero tesoro di questi luoghi… erano le persone, la gente che lo abitava e che rendeva viva la valle e le contrade.

Erano i ragazzi del latte che venivano dalle contrade, che stavano sempre seduti nei banchi in fondo all’aula e facevano gruppo a sé. Per tutti noi la vita era un regalo continuo, un’esperienza nuova da vivere con curiosità, la Possibilità che ci portava via dalla vita dura della povertà. E nelle cose semplici, nei giochi per strada, nell’amicizia vera e nel rispetto dei vecchi, noi ragazzi, abbiamo trovato IL PAESE DEL TESORO.

Teatro In Casa: un incontro speciale

Con la rassegna “Teatro In Casa” il teatro diventa incontro e gli attori escono dagli spazi tradizionali del Teatro per entrare in luoghi inusuali e per una volta mettono insieme tutti quelli che vivono in una via, un quartiere. Gli spettacoli sono caratterizzati da un allestimento semplice, che favorisce un contatto ravvicinato e intimo con gli attori.

Ingresso libero, consigliata la prenotazione al link https://www.teatroincasa.org/i-ragazzi-del-latte/

Thiene, 24 luglio 2024

Fonte: Città di Thiene – Ufficio Stampa