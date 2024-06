Thiene concerto di San Giovanni per celebrare il Santo Patrono

Thiene celebra il patrono San Giovanni Battista

Iniziati già ai primi di giugno, entrano ora nel vivo i festeggiamenti per la ricorrenza di San Giovanni Battista.

La Santa Messa per la Natività del santo patrono di Thiene sarà celebrata in Duomo anticipata alla giornata di domenica 23 giugno alle ore 10.00 e vedrà la partecipazione ufficiale dell’Amministrazione Comunale.

Lunedì 24 alle ore 20.45 si terrà in piazza Chilesotti l’atteso Concerto di San Giovanni e, come da tradizione, protagonista dell’evento sarà la Cororchestra Città di Thiene.

Cosa prevede il programma

Il programma musicale prevede l’esecuzione di Opening Night (Brian Balmages), ⁠Irish Suite (Leroy Anderson), ⁠Genesis (Rossano Galante), ⁠Parade of the Wooden Soldiers (Leon Jessel), ⁠Italian Folk Festival (Jack Bullock), ⁠Game of Thrones (Ramin Djawadi), ⁠Palladio (Karl Jenkins), ⁠Il Signore degli Anelli (Howard Shore), ⁠The Neverending Story (Giorgio Moroder, interpretata da Limahl), ⁠Blinding Lights (The Weeknd) e ⁠Africa (Toto).

Il programma si basa sui tre repertori che la CorOrchestra propone: sinfonico, cinematografico e pop/rock. La prima parte propone brani scritti secondo lo stile Hollywoodiano della colonna sonora. La seconda parte è dedicata alla musica da film. La terza parte si apre con il brano The Neverending Story utilizzato nella serie TV “Stranger Things”, collegamento perfetto con lo stile anni ‘80, spesso usato come colonna sonora di film, serie tv, pubblicità ecc.

La serata si conclude con Blinding lights, brano del 2020, che riporta le nostalgiche atmosfere anni ‘80, e con Africa, celebre canzone dei Toto

Il concerto sarà diretto dal maestro Tommaso Sanson.

A conclusione, alle 23.30, dal Parco di Villa Fabris il gran finale sarà dato dallo spettacolo pirotecnico di fuochi artificiali offerto dal Comune.

Anche quest’anno lo spettacolo pirotecnico sarà ad alto effetto scenico con alcune novità rispetto alle scorse edizioni.

Il commento del sindaco, Michelusi

Commenta il Sindaco, Giampi Michelusi: «Proseguiamo nella nostra scelta di investire in fuochi coreografici a basso impatto acustico nel rispetto delle fasce deboli della cittadinanza per le quali i rumori come quelli generati dai fuochi artificiali tradizionali sono non solo fastidiosi, ma anche traumatici. Riserviamo inoltre attenzione anche nei riguardi dei nostri amici a quattro zampe che sono dotati di una sensibilità sonora molto particolare. I fuochi saranno comunque emozionanti in quanto ancora più scenici rispetto al 2023».

La Cororchestra Città di Thiene

La Cororchestra è nata nel 2016 come evoluzione di uno storico gruppo musicale thienese. Si è contraddistinta nell’ambito comunale per i concerti di Capodanno (2017-2018-2023), per la costante partecipazione alla rassegna del “Giugno Thienese”, per un concerto al Teatro Comunale di Thiene finalizzato alla raccolta fondi in favore delle popolazioni in fuga dalle zone coinvolte nel conflitto russo – ucraino e per un evento speciale, “A night with the orchestras”, in collaborazione con la Junior Orchestra. Negli ultimi anni si è esibita, in due diverse occasioni, al Teatro Salieri di Legnago, durante le quali ha proposto un concerto lirico accompagnando dei cantanti in un importante repertorio composto dalle più famose arie d’opera.

Di recente la sezione archi è stata inoltre protagonista di una serata dedicata allo Stabat Mater di Giambattista Pergolesi. Attualmente è composta da circa quaranta musicisti che condividono l’obiettivo di creare un punto di aggregazione per promuovere tra i giovani e i meno giovani la passione per la musica in tutte le sue forme.

Thiene, 21 giugno 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Thiene