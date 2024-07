Multa di 600 euro per abbandono rifiuti a Marano Vicentino

Sono stati sanzionati con una multa di 600 euro i cittadini che hanno abbandonato dei sacchetti di rifiuti in un’isola ecologica del centro di Marano Vicentino. Dentro ai sacchetti sono stati trovati gli indirizzi e i nominativi delle persone responsabili, successivamente multate.

L’assessore Fabris: dobbiamo prenderci cura del nostro territorio

“Tutti e tutte insieme abbiamo il dovere di prenderci cura della nostra casa comune. Non c’è più spazio per chi offende il territorio con simili gesti”, afferma l’assessore Filippo Fabris. “Accanto alle sanzioni, portiamo avanti giorno dopo giorno un lavoro di sensibilizzazione sui temi ambientali e anche sulla raccolta differenziata, per alimentare la nostra coscienza ambientale collettiva e la consapevolezza del rispetto per la Terra”.

Progetto “segugi fiuta-rifiuti” per coinvolgere i cittadini

In questa prospettiva, il Comune si sta impegnando anche per ripartire dopo l’estate con il progetto dei “segugi fiuta-rifiuti”. Un coinvolgimento diretto della cittadinanza nella cura del territorio.

Marano Vicentino, 22 luglio 2024

Fonte: Ufficio stampa Comune di Marano Vicentino

Abbandono dei rifiuti

Il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la legge 137/2023 che stabilisce l’applicazione di un’ammenda penale – e non più di una sanzione amministrativa – nel caso di abbandono rifiuti compiuto da soggetti che non sono titolari di imprese o responsabili di Enti.

In base a quanto stabilito dalla nuova versione dell’articolo 255, comma 1 del Dlgs 152/2006, novellata dall’articolo 6-ter del Dl 105/2023 introdotto dalla legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137, chiunque compia abbandono di rifiuti è punito con ammenda da mille a 10mila euro. In precedenza, la norma prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3mila euro. La pena è aumentata sino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Fonte: https://www.reteambiente.it/