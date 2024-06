Marano Vicentino: lavori di miglioramento degli impianti sportivi

Sinergia tra il Comune e le associazioni sportive a Marano Vicentino. Sono in corso diversi lavori di miglioramento degli impianti sportivi dello stadio Pietro Berto, in via De Gasperi a Marano Vicentino.

Il primo importante intervento è l’efficientamento energetico del campo da calcio, con il rifacimento dei pali delle torri faro, dei corpi illuminanti e dell’intero impianto elettrico, per un investimento di 70mila euro.

Si sta inoltre predisponendo il rifacimento completo della nuova piastra per il salto in lungo, nella zona a nord, vicino gli spalti del campo da calcio, per una spesa di 27mila euro. La piastra sarà utilizzata e gestita, assieme con il resto degli spazi dedicati all’atletica, in convenzione con l’associazione MaRunners per rilanciare l’attività nel paese.

Con Alto Academy – l’altra società sportiva che è di casa allo stadio -, invece, il Comune si è accordato per il rifacimento del campo sintetico dopo 12 anni. L’associazione ha stipulato un mutuo di 68mila euro per i lavori, a cui il Comune co-partecipa con una cifra di 22mila euro.

Infine, sempre inerente alla zona degli impianti sportivi, il Comune è in attesa degli esiti di un bando regionale da 80mila euro, da investire nella copertura di un campo da gioco, per avere uno spazio “protetto” da utilizzare tutto l’anno per le attività sportive.

Filippo Fabris

“Gli investimenti del Comune nelle attività e nelle strutture sportive vanno nella direzione di promuovere e sostenere queste fondamentali esperienze di movimento, a favore della salute, della socialità, dell’inclusione e del divertimento, come promesso nel nostro programma elettorale”, spiega l’assessore Filippo Fabris. “Grazie alla collaborazione con le realtà sportive che animano lo stadio Pietro Berto, la zona degli impianti sportivi diventerà ancora più attrattiva e vivibile”.

E mentre gli impianti sportivi si rinnovano, una nuova associazione che si dedica alle discipline sportive freestyle, Krap, ha trovato nuova casa nello stadio maranese: hanno già portato le loro attrezzature con l’ottica di crescere e collaborare con le altre società sportive presenti nel sito, e da subito hanno iniziato le attività e i centri estivi per i e le giovani.

Ufficio stampa Comune di Marano Vicentino

ufficiostampa@comune.marano.vi.it