Sindaco di Altavilla Vicentina, Rossella Zatton, sul “Caso Baggio”

Cari cittadini di Altavilla Vicentina, voglio rivolgervi un aggiornamento puntuale sulla situazione relativa al Caso Baggio, che ci sta tenendo tutti con il fiato sospeso.

Innanzitutto, desidero assicurarvi che sono in continuo contatto con la polizia locale e con tutte le forze dell’ordine impegnate nell’indagine. Stiamo collaborando strettamente per garantire che ogni aspetto della situazione venga trattato con la massima serietà e urgenza. Le forze dell’ordine stanno svolgendo un lavoro encomiabile, operando con competenza, dedizione e grande senso del dovere.

Posso affermare con assoluta convinzione

che la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini sono la nostra priorità. Stiamo mettendo in atto tutte le misure necessarie per affrontare la situazione nel modo più rapido ed efficace possibile. Vi chiedo di continuare a fidarvi delle autorità competenti, che stanno lavorando senza sosta per risolvere questo caso.

Il mio impegno non si ferma qui. Mi dedicherò costantemente a monitorare l’andamento delle indagini, sostenendo tutte le iniziative necessarie per fare chiarezza e ristabilire la serenità nella nostra comunità.

A nome di tutta l’Amministrazione Comunale, vi ringrazio per la pazienza e la collaborazione che state dimostrando. Insieme possiamo superare anche questa sfida, rafforzando quel senso di unità e solidarietà che ci rende una comunità forte e coesa.

Continuerò a tenervi informati su ogni sviluppo significativo.

Nel frattempo, vi invito a mantenere la calma e la fiducia nelle istituzioni che lavorano senza sosta al nostro fianco.

Con stima e vicinanza a tutti voi,

Rossella Zatton

Sindaco di Altavilla Vicentina

Comune di Altavilla Vicentina

Piazza della Libertà 1

36077, Altavilla Vicentina (VI)

Telefono (+39) 0444 220301