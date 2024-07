Schio: il Sindaco Marigo ha presentato la nuova Giunta

Stamattina, nella sala consiliare di Palazzo Garbin, il neo sindaco di Schio Cristina Marigo ha presentato la nuova Giunta.

Tre riconfermati dal precedente mandato Orsi, anche se con deleghe leggermente diverse, e quattro nuovi ingressi.

Cristina Marigo

«Ho aspettato a nominare la Giunta per valutare bene le mie scelte, tenendo conto delle preferenze espresse dai cittadini ma anche della competenza delle persone, con l’obiettivo principale di trovare una squadra che lavorasse in armonia, con rispetto reciproco e capacità di lavorare in team» ha commentato Cristina Marigo.

Ecco l’elenco di tutti i componenti della Giunta di Schio:

Barbara Corzato

– nata nel 1990 – ex assessore del mandato Orsi – laurea in Istituzioni e Diritti per la pace e diritti umani

Vice sindaco e assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione, Sviluppo Turistico, Fondi Europei e Comunicazione

Alessandro Maculan

– nato nel 1987 – ex assessore del mandato Orsi – laurea in ingegneria meccanica, insegnante all’ITIS De Pretto

Assessore alla Sostenibilità ed equità generazionale, politiche ambientali, patrimonio verde, politiche collinari e rurali, partecipazione e bilancio partecipativo

Aldo Munarini

– nato nel 1963 – ex assessore del mandato Orsi – perito industriale, commerciante

Assessore con delega allo sport, salute e benessere

Marco Gianesini

– nato nel 1962- laurea in giurisprudenza, avvocato

Assessore alla cultura

Giorgio Marchioro

– nato nel 1963 – laurea in giurisprudenza, insegnante di materie giuridiche ed economiche all’ITIS De Pretto con esperienze nel settore privato e professionale

Assessore all’urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, sistema informativo territoriale, performance dei servizi pubblici

Chiara Parise

– nata nel 1973 – laurea in economia e commercio con esame di stato in dottore commercialista, si occupa di controllo di gestione presso una ditta di Carrè

Assessore al bilancio, tributi, valorizzazione del patrimonio pubblico, controllo analogo delle società partecipate

Milva Scortegagna

– nata nel 1962 – laurea in scienze statistiche, insegnante di matematica all’I.P.S. Garbin

Asssessore ai Servizi Educativi e formazione continua, politiche giovanili e gentilezza

Restano nella competenza del sindaco queste materie: Protezione del territorio, sicurezza e decoro urbano, personale, politiche sociali, pari opportunità, cimiteriali

« Con grande orgoglio ho ritenuto opportuno mantenere il referato del sociale, vista l’esperienza maturata in questi anni e l’argomento particolarmente delicato » – ha concluso il primo cittadino.

In copertina foto della nuova Giunta (da sinistra: Munarini, Marchioro, Parise, Scortegagna, Marigo, Corzato, Maculan, Gianesini

Lisa Gecchelin Servizio Comunicazione Schio

Palazzo Garbin – Municipio