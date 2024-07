Ascom di Schio: Xoccato confermato presidente mandamentale

Guido Xoccato confermato Presidente Mandamentale Ascom Confcommercio del Mandamento Di Schio

Alla presenza di Nicola Piccolo presidente provinciale di Confcommercio, martedì sera scorso Guido Xoccato è stato confermato alla guida del mandamento di Schio dell’Associazione Commercianti. Dopo aver rinnovato le cariche di alcune delegazioni comunali e di alcune categorie merceologiche, con l’elezione di persone giovani molte delle quali donne, è stata definita l’assemblea mandamentale composta da 42 persone. Il suo compito era quello di individuare e nominare i 13 componenti del consiglio cui è spettato l’onere di eleggere il nuovo presidente, due vice presidenti e due consiglieri di giunta.

Elogi per l’operato di Xoccato

Il consiglio ha espresso parole di elogio per l’operato di Xoccato che ha sempre condotto l’Ascom mandamentale verso traguardi importanti. Sia sotto l’aspetto sindacale che sociale, facendola diventare interlocutore fisso e determinante nelle scelte strategiche comunali riguardanti il comparto commerciale. Anche il presidente della Confcommercio provinciale Nicola Piccolo ha rivolto parole di gratitudine verso la persona di Guido Xoccato. Attento interprete dell’evoluzione dell’attività del commercio del turismo e dei servizi, sempre pronto a mettersi in gioco a difesa e a tutela degli interessi della categoria.

I consiglieri hanno auspicato la ricandidatura di Xoccato alla guida del mandamento. L’unanimità del consiglio ha ratificato la nomina, concordando sulla bontà del lavoro svolto dal presidente uscente e dalla giunta che lo ha affiancato.

Xoccato: pronti ripartire con rinnovato slancio

«Siamo pronti a ripartire con rinnovato slancio – afferma Xoccato. – La contrazione dei consumi sta ripercuotendosi negativamente sul commercio in generale. Anche dalle nostre parti si vive con preoccupazione questo momento ma sono sicuro che in un territorio come il nostro, ricco di risorse e progettualità, si possa combattere la crisi con nuove idee ed entusiasmo che non ci mancano».

Il consiglio ha nominato all’unanimità la squadra di giunta composta dal vice presidente vicario Tullio De Giacomi. Dal vice presidente Lorenzo Agosti e dai due consiglieri Domenica Frusti e Massimo Corradin.

Obiettivi della nuova giunta

La neoeletta giunta si è detta pronta ad affiancare il presidente per affrontare assieme il lavoro dei prossimi mesi a partire dal rapporto tra la progettazione urbanistica e lo sviluppo commerciale del territorio, dalla rigenerazione urbana dei centri storici e delle frazioni, dall’importanza dei negozi di vicinato come presidi essenziali per la socialità e la sicurezza dei luoghi, dall’attività dei distretti del commercio, dalla formazione professionale alla divulgazione del significato di acquisto consapevole e responsabile per un approccio sostenibile alla spesa.

Foto di copertina: il presidente mandamentale Guido Xoccato con la giunta e il presidente provinciale Nicola Piccolo

Schio, 4 luglio 2024

Fonte: ASCOM Mandamento di Schio