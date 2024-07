Santorso: aperto da oggi in biblioteca il punto digitale facile

A Santorso presso la Biblioteca civica aperto il martedì mattina – da martedì 23 luglio in partenza il corso…..

12 SPAZI DI ASSISTENZA DIGITALE

A partire dalla seconda settimana di luglio, in 12 Comuni dell’Alto Vicentino, saranno operativi i “Punti Digitale Facile”. Questi presidi fisici, sia fissi che mobili, offrono servizi gratuiti di assistenza digitale per promuovere un uso consapevole e autonomo delle nuove tecnologie e migliorare le competenze digitali dei cittadini.

Il progetto, finanziato dal PNRR con la Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale” e attuato dalla Regione del Veneto, mira a fornire supporto pratico e formativo per favorire l’inclusione e l’alfabetizzazione digitale. L’obiettivo è creare 3.000 punti di assistenza in tutta Italia, accrescendo le competenze e l’inclusione digitale di 2 milioni di cittadini.

Nei “Punti Digitale Facile”,

dotati di dispositivi informatici e connessione Wi-Fi, i cittadini potranno usufruire di vari servizi, tra cui:

– Assistenza nell’utilizzo di smartphone e computer;

– Attivazione e utilizzo delle identità digitali SPID e CIE;

– Accesso ai servizi online della PA (es. INPS, Agenzia delle Entrate, Fascicolo Sanitario, ecc.);

– Formazione attraverso corsi erogati durante l’anno.

Inoltre, l’utente sarà affiancato da una figura specializzata denominata “Facilitatore digitale”, che individuerà le esigenze di ogni singolo cittadino costruendo un servizio personalizzato e orientato ai bisogni specifici presentanti dall’utente stesso.

Il progetto continua l’esperienza dell’iniziativa “AVATAR – Alto Vicentino: Alleanza Territoriale per Azioni in Rete” avviata nel 2020, coinvolgendo i Comuni di Schio (ente capofila), Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Thiene, Torrebelvicino, Valdagno, Villaverla e Zugliano, in collaborazione con gli Operatori volontari del Servizio Civile Universale.

“I vantaggi delle nuove tecnologie sono innegabili, come la facilità di accesso alle informazioni, la possibilità di comunicare in modo rapido e globale, e la semplificazione di molte attività quotidiane. Tuttavia, molte persone possono sentirsi intimorite o escluse da questo mondo digitale in continuo cambiamento.

Per questo motivo, è importante che ci siano progetti che mirano a supportare tutti i cittadini nell’approccio alle nuove tecnologie. Questo permette che tutti possano beneficiare di queste opportunità. Lavorare insieme come comunità per garantire l’inclusione digitale è un passo fondamentale per costruire una società più equa e accessibile per tutti.” commenta il sindaco Giorgio Baù.

Per il Comune di Santorso,

il servizio sarà offerto presso la Biblioteca civica in Piazza A. Moro, 10 a Santorso il martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 previo appuntamento.

Inoltre a partire dal 30 luglio il martedì mattina sono in partenza 3 incontri gratuiti “liberare la memoria del tuo smartphone e mantenere i tuoi ricordi al sicuro”.

Per iscriversi al corso o prenotare un appuntamento è necessario inviare un’email a digifacile@avatarlab.it o chiamare il numero 0445/610574 dal lunedì al giovedì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00, e il venerdì dalla ore 9:00 alle 12:00.

Per maggiori informazioni sui “Punti Digitale Facile” presenti in Veneto, consultare il sito www.venetodigitalefacile.it

Contatto referente del comunicato: Dario Brazzale

Email: info@avatarlab.it

Fonte Comune di Santorso