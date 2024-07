Parcoscenico: ricco programma di spettacoli dal 15 al 21 luglio

Parcoscenico: spettacoli previsti nella settimana 15-21 luglio all’interno della Rassegna presso Parco Rossi di Santorso (Vi):

Cinema al parco, “Paesaggio rifugio” di Andrea Colbacchini e Michele Trentini, martedì 16 luglio ore 21.15

“Un giorno da ape” di e con Andrea Dellai – regia di Tommaso Franchin (exvUoto teatro), giovedì 18 luglio ore 18.00

Presentazione del libro Il mio spazio verde di Gian Marco Mapelli (influencer IG col nome “Amico delle piante”), venerdì 19 luglio ore 21,00

“Miele di bombo” di SpazioMio teatro, sabato 20 luglio ore 21,00 (recupero data annullata causa maltempo)

Settimana densa di appuntamenti quella organizzata presso la Rassegna Parcoscenico ospitata nello splendido Parco Rossi a Santorso (Vi), opera dell’architetto Caregaro Negrin.

Parcoscenico: dettagli appuntamenti

Martedì 16 luglio

Si comincia martedì 16 luglio alle ore 21,15 nel cortile di Villa Rossi con la proiezione del documentario “Paesaggio rifugio” dello scledense Andrea Colbacchini, girato insieme a Michele Trentin. Nel documentario un gruppo di architetti, discutendo di rifugi alpini, si confronta sulla costruzione degli spazi e delle forme, un antropologo ne ricorda i mutamenti in diversi contesti, i gestori di due storiche strutture ne rimarcano la valenza di presìdi territoriali e culturali, un glaciologo mette in luce l’evidenza dei cambiamenti climatici. Intorno, oltre il limite dei territori antropizzati, si susseguono suggestivi “paesaggi dell’inutile”, che sempre più numerosi frequentatori delle montagne desiderano raggiungere, ammirare, immortalare.

Giovedì 18 luglio

Giovedì 18 luglio alle ore 18.00 è la volta, invece, del teatro per famiglie. ExvUoto teatro mette in scena nel parco lo spettacolo “Un giorno da ape”, uno spettacolo partecipativo in cui i piccoli spettatori giocano a fare le api durante la sciamatura e aiutano l’attore (Andrea Dellai) a cercare il prato migliore dove costruire il nuovo alveare.

Venerdì 19 luglio

Gli appuntamenti proseguono, sempre al parco, venerdì 19 luglio quando alle ore 18,00 l’influencer Gian Marco Mapelli, in arte l’Amico delle piante, presenterà il suo libro “Il mio spazio verde” e condurrà poi i presenti in una passeggiata botanica.

Nel libro di Mapelli si afferma che uno spazio verde è molte cose insieme: è un mondo misterioso e meraviglioso, popolato di esseri viventi di cui a volte non siamo nemmeno consapevoli. È un dono a noi e alla natura, con cui sosteniamo quella biodiversità di cui c’è sempre più bisogno. È una terapia, per il corpo e per la mente, perché niente ci fa bene come affondare le mani nella terra e poi godere della bellezza delle piante di cui ci siamo presi cura, mangiarne i frutti e tornare a curarle perché il ciclo ricominci, ancora e ancora. A prescindere dallo spazio che abbiamo a disposizione, quel che conta è abbracciare una nuova filosofia, che veda il nostro spazio verde come un pezzetto della natura e della terra a cui apparteniamo.

Sabato 20 luglio

La settimana si conclude, infine, sabato 20 luglio alle ore 21,00 con il recupero dello spettacolo per famiglie “Miele di bombo” di SpazioMio teatro, annullato precedentemente causa maltempo. Nel parco, nelle ore notturne, gli spettatori e le spettatrici avranno l’occasione di vedere aggirarsi grandi insetti portatori di una delicata storia di paura e di coraggio. La paura di essere inadeguati, la paura di essere “troppo”: troppo uguali, troppo diversi, troppo magri o grassi, alti o bassi. Lo spettacolo racconta di come il tempo e l’amicizia possano aiutarci a trovare il coraggio di essere noi stessi, così come siamo, bellissimi e unici.

Conclusioni

Terminata questa intensa settimana, la rassegna si interromperà per riprendere, poi, il 18 agosto.

La rassegna Parcoscenico, diretta da exvUoto teatro e finanziata dai fondi PNRR, porta durante l’estate il teatro nei Parco Rossi all’insegna della sostenibilità ambientale, dell’accessibilità e dell’inclusione sociale. Gli spettacoli sono gratuiti con prenotazione consigliata nel sito del Comune di Santorso www.comune.santorso.vi.it

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno ugualmente sotto la barchessa di Villa Rossi.

Gian Marco Mapelli amico delle piante

Spettacoli precedenti

Ufficio stampa Comuine di Santorso