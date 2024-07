Le maestranze interne del Consorzio realizzano direttamente i lavori per un importo complessivo di circa 60 mila euro – Monte di Malo: conclusi i lavori sul torrente Valle Maria

Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ha terminato un significativo intervento di ripristino della sicurezza idraulica del torrente Valle Maria, situato lungo via Gecchelina nel Comune di Monte di Malo. Si tratta di un’operazione di manutenzione straordinaria, resa necessario a seguito degli eventi metereologici estremi dello scorso maggio che hanno cagionato smottamenti arginali mettendo a rischio la sicurezza idraulica del corso d’acqua.

La Valle Maria è un corso d’acqua demaniale gestito dal Consorzio con la sola funzione di bonifica idraulica; l’intervento ha previsto il ripristino degli argini per una lunghezza complessiva di circa 60 metri grazie alla costruzione di murature in calcestruzzo e pietrame su entrambi i lati arginali, sinistra e destra idraulica.

Alessandro Lunardi

“Le straordinarie precipitazioni di maggio che hanno colpito in particolar modo la zona dell’alto vicentino, hanno causato lo smottamento arginale del torrente Valle Maria” dichiara il Vicepresidente del Consorzio Alessandro Lunardi – “abbiamo agito tempestivamente, in diretta amministrazione, con cinque dei nostri operai della sede di Thiene per ripristinare la funzionalità del corso d’acqua il prima possibile, anche in vista di futuri eventi metereologici della stessa entità.

La ricostruzione della sezione idraulica si aggiunge a 50.000 euro di lavori in somma urgenza realizzati durante l’evento meteo: un torrente che mai prima d’ora aveva destato preoccupazioni.”

Il Consorzio desidera ringraziare i cittadini e l’amministrazione locale per la collaborazione dimostrata. L’intervento ha l’obiettivo di prevenire ulteriori danni e garantire la funzionalità della Valle Maria, migliorando ulteriormente la sicurezza idraulica del territorio.

