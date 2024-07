Punti digitale facile: 12 spazi di assistenza nell’Alto Vicentino

In 12 Comuni dell’Alto Vicentino, sono finalmente operativi i “Punti Digitale Facile”. Questi presidi fisici, sia fissi che mobili, offrono servizi gratuiti di assistenza digitale per promuovere un uso consapevole e autonomo delle nuove tecnologie e migliorare le competenze digitali dei cittadini.

Il progetto, finanziato dal PNRR con la Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale” e attuato dalla Regione del Veneto, mira a fornire supporto pratico e formativo per favorire l’inclusione e l’alfabetizzazione digitale. L’obiettivo è creare 3.000 punti di assistenza in tutta Italia, accrescendo le competenze e l’inclusione digitale di 2 milioni di cittadini.

Servizi offerti nei “Punti digitale facile”

Nei “Punti Digitale Facile”, dotati di dispositivi informatici e connessione Wi-Fi, i cittadini possono usufruire di vari servizi, tra cui:

– Assistenza nell’utilizzo di smartphone e computer;

– Attivazione e utilizzo delle identità digitali SPID e CIE;

– Accesso ai servizi online della PA (es. INPS, Agenzia delle Entrate, Fascicolo Sanitario, ecc.);

– Formazione attraverso corsi erogati durante l’anno.

L’utente è affiancato da una figura specializzata denominata “Facilitatore digitale”. Questa figura individua le esigenze di ogni singolo cittadino costruendo un servizio personalizzato. Ma anche orientato ai bisogni specifici presentanti dall’utente stesso.

Continuità con il progetto AVATAR

Il progetto continua l’esperienza dell’iniziativa “AVATAR – Alto Vicentino: Alleanza Territoriale per Azioni in Rete” avviata nel 2020. I Comuni coinvolti sono: Schio (ente capofila), Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo. Oltre a San Vito di Leguzzano, Santorso, Thiene, Torrebelvicino, Valdagno, Villaverla e Zugliano. Tutti in collaborazione con gli Operatori volontari del Servizio Civile Universale.

Orari e modalità di prenotazione a Malo

Il servizio è offerto per il Comune di Malo presso la Biblioteca Comunale Luigi Meneghello. Al martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 e di mercoledì mattina dalle 9.30 alle 12.30.

Per usufruire dell’assistenza è necessario prenotare un appuntamento inviando un’email a: digifacile@avatarlab.it o chiamando il numero 0445/610574 dal lunedì al giovedì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00, e il venerdì dalla ore 9:00 alle 12:00.

Per maggiori informazioni sui “Punti Digitale Facile” presenti in Veneto, consultare il sito www.venetodigitalefacile.it. Email: info@avatarlab.it

Malo, 19 luglio 2024

Fonte: Comune di Malo Ufficio Stampa