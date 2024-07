Luca Zaia presenta il suo nuovo libro al cinema Aurora di Malo

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sarà al cinema Aurora di Malo mercoledì 31 luglio alle 19 per presentare la sua ultima opera letteraria, Fà presto, vai piano – La vita è un viaggio passo a passo. Sul palco dialogherà con il giornalista – scrittore Claudio Ruggiero.

L’ingresso è libero ma i posti vanno prenotati via mail a segreteria@baldilibri.it o inviando un messaggio al

3383946998.

Gli anni ottanta e i sogni del giovane Luca Zaia

A metà degli anni ottanta Luca Zaia era un diciottenne che si affacciava alla vita senza mai aver messo piede fuori dalla provincia. Forte dei suoi sogni di ragazzo, tra le certezze di un’esistenza scandita dai ritmi della natura e le incognite di un mondo tutto da scoprire, si troverà di fronte una realtà ben più complessa di quella del paese da cui è partito. Con la distanza della maturità e lo stile scanzonato dei racconti d’avventura, rievoca il viaggio in cui per la prima volta ha posato uno sguardo consapevole su se stesso e sulla vita, per consegnare ai giovani convinzioni e valori che lo guidano tuttora.

Un viaggio tra passato e presente

Ripercorrendo tappa dopo tappa i luoghi di quell’avventura, confronta le possibilità di oggi con le difficoltà di ieri, le speranze di una generazione e le promesse della storia, tra intuizioni e desideri, aspettative e fuoriprogramma. Muovendosi per le strade d’Europa a bordo di una 2 Cavalli, racconta lo stupore nella «scoperta» dell’altro, l’esperienza delle frontiere, fisiche e psicologiche, la verità di una «terra promessa», la Spagna, sospesa tra nostalgia e progresso, lo smarrimento davanti al limite estremo, la malinconia del distacco e la libertà della memoria che resta, ma adattandosi all’età e all’esperienza. Il tempo del viaggio si dilata e nel susseguirsi di incontri ed eventi, i pensieri e le considerazioni di quei giorni si alternano alle immagini di paesaggi e città, in una profonda riflessione su come si diventa adulti, sulla passione per le idee e per la vita.

Malo, 26 luglio 2024

Fonte: Comune di Malo (VI) Ufficio Stampa