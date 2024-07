Punti Digitale Facile: assistenza gratuita nell’Alto Vicentino

Punti Digitale Facile: 12 spazi di assistenza digitale nell’Alto vicentino

A partire dalla seconda settimana di luglio, in 12 Comuni dell’Alto Vicentino, sono operativi i “Punti Digitale Facile“. Questi presidi fisici, sia fissi che mobili, offrono servizi gratuiti di assistenza digitale per promuovere un uso consapevole e autonomo delle nuove tecnologie e migliorare le competenze digitali dei cittadini.

Punti Digitale Facile: un progetto finanziato dal PNRR

Il progetto, finanziato dal PNRR con la Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale” e attuato dalla Regione del Veneto, mira a fornire supporto pratico e formativo per favorire l’inclusione e l’alfabetizzazione digitale. L’obiettivo è creare 3.000 punti di assistenza in tutta Italia, accrescendo le competenze e l’inclusione digitale di 2 milioni di cittadini.

Nei “Punti Digitale Facile”, dotati di dispositivi informatici e connessione Wi-Fi, i cittadini potranno usufruire di vari servizi, tra cui:

– Assistenza nell’utilizzo di smartphone e computer;

– Attivazione e utilizzo delle identità digitali SPID e CIE;

– Accesso ai servizi online della PA (es. INPS, Agenzia delle Entrate, Fascicolo Sanitario, ecc.);

– Formazione attraverso corsi erogati durante l’anno.

Inoltre, l’utente sarà affiancato da una figura specializzata denominata “Facilitatore digitale”, che individuerà le esigenze di ogni singolo cittadino costruendo un servizio personalizzato e orientato ai bisogni specifici presentanti dall’utente stesso.

Continuazione dell’iniziativa AVATAR

Il progetto continua l’esperienza dell’iniziativa “AVATAR – Alto Vicentino: Alleanza Territoriale per Azioni in Rete” avviata nel 2020, coinvolgendo i Comuni di Schio (ente capofila), Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Thiene, Torrebelvicino, Valdagno, Villaverla e Zugliano, in collaborazione con gli Operatori volontari del Servizio Civile Universale.

Punti Digitale Facile: orari e modalità di prenotazione a Schio

Per il comune di Schio, il servizio di assistenza digitale viene offerto all’Innovation Lab (Sala Flex Box 2° piano) del Faber Box nei seguenti giorni:

– lunedì’, mercoledì e giovedì, dalle 9.00 – 13.00 e il pomeriggio nella fascia oraria 14.00 – 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Per usufruire dell’assistenza è necessario prenotare un appuntamento inviando un’email a digifacile@avatarlab.it o chiamando il numero 0445/610574 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 – 12.00 e dalle 14.00 – 16.00, mentre il venerdì solo dalle ore 9.00 – 12.00.

Incontri gratuiti per la gestione del cellulare

Inoltre, nell’ottica della facilitazione digitale, lo sportello organizza degli incontri gratuiti per aiutare a gestire in modo più efficiente il proprio cellulare. Gli incontri si terranno presso il Faber Box di Schio (viale Tito Livio, 23) nei seguenti giorni e orari:

Lunedì 29 luglio dalle 16.30 alle 17.30: Memoria piena! Cosa cancello?

Lunedì 12 agosto dalle 16.30 alle 17.30: Salvare le foto su un altro dispositivo

Lunedì 19 agosto dalle 16.30 alle 17.30: Che app uso per conservare le foto?

Oppure

Mercoledì 31 luglio dalle 10.00 alle 11.00: Memoria piena! Cosa cancello?

Mercoledì 7 agosto dalle 10.00 alle 11.00: Salvare le foto su un altro dispositivo

Mercoledì 14 agosto dalle 10.00 alle 11.00: Che app uso per conservare le foto?

Anche in questo caso, come per l’accesso allo sportello ” Punti Digitale Facile”, è necessario la prenotazione.

Info e prenotazioni

0445610574 lun-gio ore 9-12 e 14-16, ven ore 9-12

digifacile@avatarlab.it

Per maggiori informazioni sui “Punti Digitale Facile” presenti in Veneto, consultare il sito www.venetodigitalefacile.it.

Schio, 26 luglio 2024

Fonte: Comune di Schio Servizio Comunicazione