Piazze palcoscenico a Cassola: spettacoli all’aperto per famiglie

Piazze palcoscenico: Le piazze diventano palcoscenico a Cassola, dove questa settimana prende avvio un piccolo ciclo di spettacoli all’aperto dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Tre, in tutto, gli appuntamenti in calendario: uno per ogni frazione.

Programma del trittico di spettacoli per famiglie

Si parte giovedì (27 giugno) alle 21 in piazza Europa, a San Giuseppe, con “La regina dell’acqua”: una produzione della compagnia teatrale “Gli Alcuni” di Treviso, che propone una rivisitazione di una famosa fiaba di Andersen per riportare l’attenzione sul tema della preziosità della risorsa idrica. Lo spettacolo si inserisce all’interno del “Terra e Laghi Festival”, un circuito di cui fa parte anche la rappresentazione in programma giovedì 11 luglio nel capoluogo. Quella sera, sempre alle 21, in piazza San Marco, la compagnia “Teatro del cerchio” di Parma presenterà “Il re solosoletto”.

Chiuderà la rassegna, il 27 luglio a San Zeno, una proposta di Fondazione Aida, che porterà nella frazione il gruppo Granteatrino Casa di Pulcinella di Bari, con la pièce “La capra Ballerina”.

Tutti e tre gli spettacoli sono ad ingresso libero e in caso di pioggia saranno rappresentati all’interno dell’Auditorium Vivaldi.

Cassola, 25 giugno 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Cassola

Compagnia teatrale “Gli Alcuni” di Treviso

Eventi e intrattenimento educativo. 50 anni di teatro, cartoni animati, percorsi e laboratori per bambini

Compagnia “Teatro del cerchio” di Parma

Teatro come cerchio di energia in movimento, come luogo dove accogliere ed abbracciare

Granteatrino Casa di Pulcinella di Bari

Il progetto artistico del Granteatrino si basa sul valore e le potenzialità del teatro di figura, teatro di origini antiche e insieme di grandissima attualità.