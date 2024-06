Parco Giostre Thiene: un connubio di divertimento e solidarietà

Le iniziative benefiche degli attrazionisti del Parco giostre per la Città di Thiene

È nel segno del dialogo il rapporto tra Amministrazione Comunale e attrazionisti del Parco Giostre Fiera San Giovanni Battista.

«Avviata già l’anno scorso, ora si è fatta più intensa questa collaborazione – dichiara il Sindaco, Giampi Michelusi – che rende significativa la tradizionale permanenza annuale a Thiene di questi operatori nelle settimane di giugno».

Mattinata gioiosa per i ragazzi con disabilità

Una prima iniziativa, avviata nel 2023 e ripetuta quest’anno con un’offerta più articolata, è stata la proposta di una mattinata tutta dedicata ai ragazzi e ai giovani con disabilità. Venerdì scorso, infatti, diverse giostre sono state messe a disposizione esclusiva di questi giovani che, accompagnati dagli educatori o dai familiari, hanno potuto trascorrere ore serene di puro divertimento, assaporando l’ebbrezza delle emozioni assicurate dalle attrazioni in una fascia oraria protetta e appositamente dedicata.

Non è mancata la pausa rifocillante, con frittelle e crepes, cucinate al momento dal team di cui ha fatto parte anche il sindaco. Accanto all’Amministrazione Comunale erano presenti anche rappresentanti del Comitato di Quartiere del Centro.

«Ringrazio di cuore i proprietari delle giostre per aver subito accolto il mio invito a realizzare una proposta inclusiva. Il sorriso dei ragazzi che hanno partecipato è stato il segno più evidente della bontà di una collaborazione preziosa al servizio della Città».

Parco Giostre Thiene: sostegno allo Sportello Donna

La seconda proposta di solidarietà è invece partita direttamente dagli attrazionisti che hanno deciso di devolvere allo Sportello Donna del Comune di Thiene la somma di 750,00 euro.

«Abbiamo voluto fare qualcosa di concreto per la Città – ha spiegato il rappresentante sindacale dell’associazione SVANAS Davide Marcuzzo – e abbiamo pensato di sostenere le iniziative dell’Amministrazione Comunale per le Pari Opportunità e a contrasto della violenza di genere».

L’assessora Savio: un’unione che fa la differenza

«Si susseguono sempre numerose le iniziative a favore delle donne – commenta Anna Maria Savio, assessora alle Pari Opportunità –, purtroppo a fronte di un fenomeno che non accenna a diminuire e che richiede da parte nostra molta attenzione e impegno. Possiamo, però, contar anche su una rete di solidarietà che nel tempo ha visto donazioni di arredi alla Casa della Solidarietà, dei locali da adibire a sede dello Sportello Donna e di numerosi e concreti contributi economici, ai quali aggiungiamo ora anche questa somma donata dagli attrazionisti ai quali va la mia riconoscenza. Accanto alla bontà di erogazioni liberali che risultano davvero di grande aiuto – conclude la Savio – è importante vedere come cresce la sensibilità, soprattutto da parte degli uomini, che si mettono al fianco delle donne in questa battaglia di civiltà».

Thiene, 18 giugno 2024

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa