Recoaro Terme celebra i 70 anni della conquista del K2

Recoaro Terme: il 31 luglio 1954 Lino Lacedelli e Achille Compagnoni raggiungevano quota 8.611 metri sul livello del mare: erano i primi a conquistare la vetta del K2, seconda vetta più alta al mondo. A consentire la loro impresa fu un nutrito gruppo composto dai più abili alpinisti dell’epoca sotto la guida dell’esploratore, geologo e accademico Ardito Desio. Di quella squadra, il più anziano della spedizione con i suoi 47 anni, faceva parte anche il recoarese Gino Soldà. A lui e al successo dell’impresa italiana è dedicata parte del cartellone degli appuntamenti estivi recoaresi, con il titolo “Salire in montagna: dalla conquista alla tutela”.

Celebrazioni a Recoaro Terme

«A settant’anni dall’impresa anche Recoaro Terme celebrerà quello che fu uno dei momenti epici delle esplorazioni oltre gli 8.000 metri – spiega l’Assessore alla Cultura, Cristina Camposilvan – a questo successo tutto italiano dedicheremo alcune delle principali iniziative dell’estate. La conquista del K2 ci dà oggi lo spunto per parlare di montagna e della sua tutela, dell’importanza di assicurare un accesso sostenibile a questo habitat delicato poiché solo con il presidio del territorio si può garantire la sua cura. Tante le realtà che danno forma al calendario ideato a cui va il nostro ringraziamento per la collaborazione che ci stanno assicurando. Come Amministrazione stiamo sviluppando una programmazione culturale non solo fatta di quantità di appuntamenti, ma anche di qualità, scegliendo anno dopo anno alcuni temi cardine che ci fanno da filo-guida.»

Mostre fotografiche e culturali

Si parte quindi il 31 luglio, alle 17.00 con l’inaugurazione della mostra fotografica a cura di Cinzia Burtini e Antonio Cunico “TERRE ALTE, un futuro (im)possibile”. L’esposizione sarà ospitata presso la Sala polifunzionale “Gino Soldà” di Campogrosso fino all’1 settembre. Nelle immagini prende forma la conferma di come l’uomo, con le sue scelte, possa distruggere il territorio montano, lo stesso che i conquistatori del K2 hanno cercato di rispettare in ogni modo, facendo affidamento solo sui modesti mezzi a disposizione al tempo.

Dal 3 al 25 agosto, invece, il Centro Culturale Neri Pozza accoglierà una seconda mostra a cura della sezione recoarese del Club Alpino Italiano e dal titolo “SENZA POSA”. Nell’idea di Mauro Bartoli rivive la conquista del K2 con un focus sulla figura di Gino Soldà.

Venerdì 2 agosto, alle 20.45 al Teatro LUX si terrà invece la proiezione del film “Italia K2”, con le riprese di Mario Fantin. A presentare la serata sarà Nerio Brian, direttore artistico della rassegna Senza Orario Senza Bandiera.

Il giorno successivo, sabato 3 agosto, sempre alle 20.45 al Teatro LUX ci sarà la presentazione del libro “Assalto alle Alpi” di Marco Albino Ferrari, giornalista, scrittore e già direttore editoriale e responsabile delle attività culturali del Club Alpino Italiano. Con la sua collaborazione, insieme a Rifugio Campogrosso, Soccorso Alpino, CAI e Associazione Le Guide, domenica 4 agosto si svolgerà anche una escursione guidata a tappe sull’Alpe di Campogrosso, con partenza alle 9.30 e partecipazione gratuita.

Assessore Camposilvan: un augurio per il futuro dell’alpinismo

«Il nostro augurio va infine – ha concluso l’Assessore Camposilvan – al successo della spedizione attualmente in corso sul K2, composta interamente da un team di donne italiane e pakistane e guidata dall’alpinista e scrittrice Anna Torretta. L’auspicio è che anche questa impresa possa scrivere una nuova pagina dell’alpinismo, ma anche dare voce ad un punto di vista femminile, con professioniste che provengono da mondi e culture differenti.»

Fonte: Ufficio stampa Comune di Recoaro Terme Giulio Centomo