Altavilla Vicentina: sindaco Zatton, focus su viabilità, scuole e sicurezza

Viabilità, sicurezza e scuole il focus dell’estate per l’amministrazione Zatton di Altavilla Vicentina.

E’ stato presentato il progetto di riqualificazione delle strada provinciale 34 del Melaro per rimettere in sicurezza la zona dell’attraversamento pedonale che in passato è stato teatro di incidenti, purtroppo anche mortali.

I lavori interesseranno oltre alle infrastrutture anche la segnaletica orizzontale e verticale, al fine di eliminare quanto più possibile il rischio di investimento dei pedoni.

Non solo viabilità

Anche un nuovo look e maggiore sicurezza anche per la scuola Anna Frank in vista della riapertura a settembre.

“La sicurezza dei cittadini è una delle priorità di questa amministrazione – ha dichiarato il sindaco Rossella Zatton – L’attraversamento pedonale aveva necessità di essere riconcepito da un punto di vista strutturale per poter garantire l’attraversamento dei pedoni”.

Nelle parole della prima cittadina anche l’orgoglio per il progetto che ha restituito un volto nuovo alla scuola Anna Frank. “I lavori di ristrutturazione globale dell’edificio scolastico stanno procedendo – ha poi proseguito Rossella Zatton –

Abbiamo riscontrato qualche ritardo a causa di sorprese e anche del maltempo che ha rallentato la messa in opera, ma entro la fine di agosto la scuola sarà pronta ad accogliere gli studenti con un look totalmente rinnovato, garantendo la dovuta sicurezza”.

Gli interventi hanno interessato buona parte del tetto, la gradinata esterna, gli infissi, le aule e molto altro.

Dott.ssa Rossella Zatton

Sindaco di Altavilla Vicentina