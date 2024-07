Altavilla Vicentina: riqualificazione del ponte Paganini in grave ritardo

Gravi ritardi sui lavori di riqualificazione del ponte Paganini, l’amministrazione comunale di Altavilla Vicentina incontra Iricav2 per fare il punto sulla situazione.

Venerdì 5 luglio

il sindaco ha partecipato ad un incontro per chiarire lo stato dei lavori che stanno interessando la zona del ponte Paganini e di riflesso anche nodi importanti della viabilità in paese, in particolare via Olmo e via Tabernula.

Il cantiere, decisamente impattante sulla circolazione e a largo spettro, sta facendo registrare ormai da tempo gravi problemi di flusso del traffico in paese.

“In seguito al confronto aperto e collaborativo con Iricav2 che ringrazio – ha spiegato il sindaco Rossella Zatton –. Abbiamo stimato un ritardo complessivo di circa un anno sul fine lavori. I ritardi sono dovuti a complesse attività di bonifica bellica e a posticipi nella consegna dei materiali.

La nostra priorità è superare i ritardi della consegna del ponte ottimizzando le compensazioni e sanando i disagi che ogni giorno i cittadini stanno subendo”.

Il primo incontro tra Iricav2 e la neo eletta amministrazione si è concluso con la previsione di appuntamenti cadenzati per rivalutare l’avanzamento del cantiere al fine di sanare la viabilità sul territorio nel più breve tempo possibile.

