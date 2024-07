Altavilla Vicentina: il Sindaco Zatton ridistribuisce le deleghe

Roberto Scapin quinto assessore del comune di Altavilla Vic.na, il sindaco ridistribuisce le deleghe – Altavilla Vicentina.

La Giunta

Nuovo asset per la giunta del comune di Altavilla Vicentina, il sindaco Rossella Zatton nomina il quinto assessore e ridistribuisce le deleghe.

A un mese dall’elezione la prima cittadina di Altavilla Vicentina nomina Roberto Scapin assessore e decide per una ridistribuzione più equilibrata delle deleghe.

La nuova giunta dell’amministrazione Zatton di fatto da mercoledì 10 luglio è così composta.

A Silvia Burò la carica di vice sindaco e le deleghe agli Affari generali, Affari legali e sicurezza, Gentilezza, Commercio e turismo e Attività produttive.

la carica di vice sindaco e le deleghe agli Affari generali, Affari legali e sicurezza, Gentilezza, Commercio e turismo e Attività produttive. L’assessore Francesco Albera ha ricevuto invece le deleghe ai Lavori pubblici, al Patrimonio e alle Grandi infrastrutture;

ha ricevuto invece le deleghe ai Lavori pubblici, al Patrimonio e alle Grandi infrastrutture; Alessandro Ugone detiene la delega al Bilancio insieme a quelle alle Finanze e alla Culture.

detiene la delega al Bilancio insieme a quelle alle Finanze e alla Culture. Sport-associazioni, Protezione civile e Viabilità invece sono di competenza dell’assessore Elvio Righetto .

. E’ quindi Roberto Scapin il componente della maggioranza che ha ottenuto l’assessorato con deleghe all’Ecologia, Ambiente, Arredo urbano, Qualità della vita, Urp e comunicazione.

Restano invece nelle mani del sindaco Rossella Zatton la Politiche sociali, la Pubblica istruzione, le Politiche giovanili, la delega al Personale, l’Urbanistica e l’Edilizia privata.

“In seguito alla nomina del quinto assessore – ha dichiarato la prima cittadina Rossella Zatton – ho ritenuto utile e doverosa una ridistribuzione più equilibrata delle deleghe. Questo nuovo asset ci permetterà di gestire meglio il lavoro amministrativo e quindi di essere più efficienti”.

Roberto Scapin

Entusiasta per la nomina l’assessore Roberto Scapin. “Sono felice di poter mettere le mie competenze e la mia esperienza a servizio dei cittadini di Altavilla Vicentina – ha dichiarato il neo nominato assessore – Ringrazio il sindaco Rossella Zatton per la fiducia accordatami, inizio con grande entusiasmo questo percorso di cambiamento per il nostro paese insieme ai colleghi della maggioranza”.

Dott.ssa Rossella Zatton Sindaco di Altavilla Vicentina