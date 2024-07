Altavilla Vicentina: cambia la viabilità in paese

Cambia la viabilità in paese ad Altavilla Vicentina, in arrivo fondi regionali per la riqualificazione delle due rotatorie di zona Tavernelle.

Progetto viabilità di Altavilla Vicentina

Ieri mattina, mercoledì 3 luglio, il sindaco Rossella Zatton e l’assessore al bilancio Alessandro Ugone sono stati ricevuti in Regione Veneto dalla vice presidente della Regione, Elisa De Berti, per discutere di un progetto che migliorerà la viabilità del circuito stradale cittadino.

La dichiarazione del sindaco Rossella Zatton

“L’incontro, decisamente proficuo, si è svolto in un clima di totale collaborazione – ha dichiarato il sindaco Rossella Zatton – Il progetto di riqualificazione della viabilità sarà interamente finanziato dalla Regione Veneto e portato avanti in sinergia da Anas e Veneto strade. Ringrazio a nome dell’amministrazione tutta la vice presidente Elisa De Berti per averci ricevuti a palazzo Balbi sede della Regione.

Il sindaco Zatton conclude

Un particolare ringraziamento all’assessore Alessandro Ugone e al consigliere regionale Stefano Giacomin, per essersi adoperati al fine di organizzare l’incontro – ha poi proseguito la prima cittadina –.

Seguiremo tutte le fasi del progetto da vicino certi che la riqualificazione porterà benefici alla viabilità e di riflesso ai cittadini”.

Altavilla Vicentina, 4 luglio 2024

Dott.ssa Rossella Zatton

Sindaco di Altavilla Vicentina