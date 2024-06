Notte bianca a Creazzo: Coldiretti celebra il Made in Italy

Notte bianca a Creazzo: il 22 giugno l’atteso evento che prevede una partecipazione attiva di Coldiretti, con l’esposizione di trattori e macchine agricole. Ma anche la raccolta firme per la tutela del cibo Made in Italy ed i “prodotti della gentilezza”.

Passione per il territorio e impegno per la qualità

La passione per il territorio anima da sempre l’azione di Coldiretti, che non soltanto difende le proprie aziende ed il mondo agricolo ed allevatoriale, ma si propone anche di salvaguardare il Made in Italy, con le sue tipicità, sinonimo di una straordinaria biodiversità, e di garantire ai cittadini alimenti di qualità e distintivi del territorio in cui vengono prodotti.

E, proprio per stare sul territorio, Coldiretti non poteva mancare all’edizione 2024 della “Notte bianca”, che si svolgerà il prossimo 22 giugno e, attraverso i rappresentanti della Sezione locale proporrà una serie di venti coinvolgenti, che manifestano lo spirito dell’Associazione, in stretto legame con i suoi valori fondativi.

Notte bianca a Creazzo: un viaggio tra storia e futuro

Con questo spirito, infatti, i partecipanti all’evento potranno ammirare la mostra di trattori ed attrezzature agricole d’epoca curata dall’Azienda Didattica “La Corte di Bepi” di Claudio Ceolato. La serata, però, vuol essere per Coldiretti anche l’occasione per sensibilizzare i cittadini rispetto all’importante battaglia che sta portando avanti per la salvaguardia del Made in Italy, attraverso la raccolta firme per dire stop al falso cibo spacciato per italiano. Cibo falso che danneggia le produzioni locali e, quindi, le aziende del territorio. Con l’occasione, inoltre, i produttori di Campagna Amica di Creazzo offriranno ai presenti un assaggio per capire in concreto cosa Coldiretti sta cercando strenuamente di difendere.

Sempre nel corso dell’evento, inoltre, ci sarà un’area dedicata ai “prodotti della gentilezza”, nell’ambito del progetto #COLTIVIAMOILRISPETTO. L’iniziativa lanciata dalle imprenditrici di Coldiretti per sensibilizzare sul tema del rispetto. Un progetto, già in programma tra le attività di Donne Impresa, a prevenzione della violenza. Ma anche a sostegno delle vittime, incentrato sulla possibilità di sostenere ricerche e studi per promuovere nuovi linguaggi. Oltre a nuove forme di educazione per contribuire ad un salto culturale che deve trovare riscontro tra le nuove generazioni.

In collaborazione con il Gruppo Alpini di Creazzo, infine, verranno offerti dei piatti di maccheroni.

Vicenza, 19 giugno 2024

Fonte: Coldiretti Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista