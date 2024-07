Pro Loco Caldogno: due premi nazionali per la “Villa Partecipata”

Premiato il percorso formativo che ha reso Villa Caldogno sempre più viva e animata – Due premi nazionali alla Pro Loco Caldogno per la “Villa Partecipata”

Pro Loco Caldogno

Per ben due volte la Pro Loco Caldogno e la formatrice professionista Sonia Stefanovichj sono saliti sul podio in occasione dei premi nazionali Eccellenza Formazione, assegnati ufficialmente a Torino a fine giugno dall’Associazione Italiana Formatori.

Marco Lassati

Marco Lassati Presidente

Il presidente della Pro Loco, Marco Lassati, ha avuto infatti l’onore di ricevere assieme alla formatrice, a nome di tutta l’associazione calidonense, il primo premio assoluto nella categoria Comunicazione e Cultura e il secondo premio nella categoria Ambiente ed Etica. Il progetto messo in atto e presentato dalla Pro Loco ha saputo distinguersi nonostante la concorrenza fosse composta anche da grandi realtà come aziende multinazionali, istituti di credito e assicurativi, poli universitari, centri di ricerca.

Questi due prestigiosi riconoscimenti certificano gli eccellenti risultati ottenuti tramite il percorso formativo che ha portato la Pro Loco Caldogno ad aggiudicarsi per due anni consecutivi anche il bando regionale “La Villa Partecipata”, ottenendo i finanziamenti previsti per progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni ri promozione sociale e fondazioni del terzo settore.

Attraverso una serie di iniziative condivise con l’amministrazione comunale, con diverse associazioni del territorio e soprattutto con i cittadini di Caldogno, la Pro Loco ha portato a pieno regime quella sinergia positiva che il percorso di formazione aveva individuato e definito come “Network del Ben-Stare a Caldogno”.

La Pro Loco è così riuscita a dare un ruolo sempre più attivo e vitalissimo nel presente a un bene del passato come il complesso palladiano di Villa Caldogno: non un semplice gioiello architettonico antico da ammirare, ma un centro di aggregazione aperto e realmente vissuto per tutto l’anno dalla comunità, con iniziative che sanno raggiungere e coinvolgere moltissime persone, anche grazie ad un’efficace attività di comunicazione.

Dalle mostre agli incontri culturali, dall’attività fisica e podistica ai concerti musicali, passando per feste popolari, corsi e laboratori… in ogni mese dell’anno la Pro Loco riempie Villa Caldogno di contenuti e attività che raggiungono le più diverse fasce di popolazione, diventando un efficacissimo centro di aggregazione sociale e di identità comunitaria.

Sottolinea il presidente, Marco Lassati

«Ringrazio chi ha creduto in questo percorso complesso e ambizioso, dimostrando coraggio e lungimiranza, e soprattutto i nostri volontari che ogni giorno mettono energia, entusiasmo e generosità al servizio della Pro Loco, che è a servizio di tutta la comunità e del suo territorio – sottolinea il presidente, Marco Lassati -. La soddisfazione maggiore è vedere la nostra Villa sempre viva e frequentata, cuore pulsante di un paese pienamente e positivamente coinvolto». Un plauso giunge dalla vicesindaco e assessore alla Cultura, Monica Frigo: «Possiamo contare su una Pro Loco straordinaria, che non solo valorizza al meglio le potenzialità del territorio, ma ottiene anche questi riconoscimenti che portano prestigio e visibilità nazionale alla nostra Caldogno».

Caldogno – 2 luglio 2024

