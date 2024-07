Parcheggio di Cresole: raddoppio ultimato con 45 posti auto

Raddoppio ultimato per il parcheggio di Cresole. Con un investimento di circa 150 mila euro, il Comune di Caldogno in convenzione con la Parrocchia di Cresole ha portato a termine il cantiere per rendere l’area di sosta a servizio della frazione molto più ampia e funzionale. Sono ora 45 i posti auto disponibili, con un nuovo stallo per i disabili e due che a breve saranno attivati per la ricarica di auto elettriche.

Parcheggio di Cresole: nuovo impianto di illuminazione e riasfaltatura

Con l’occasione si è anche rifatto l’impianto di illuminazione pubblica del parcheggio, della strada e del sagrato, e si è provveduto alla riasfaltatura di via Chiesa, compreso il marciapiede non inerente al parcheggio, che è stato adeguato alla normativa abbattendo le barriere architettoniche.

Assessore alle opere pubbliche Gabriele Toniello: collaborazione e ringraziamenti

«Grazie alla collaborazione con la Parrocchia abbiamo portato a termine un’opera molto attesa a Cresole, inaugurandola simbolicamente in occasione della sagra patronale – ha ricordato l’assessore alle opere pubbliche Gabriele Toniello -. Ringrazio in particolare don Simone, l’architetto Casarotto, gli uffici tecnici comunali, la ditta Saccozza e tutte le persone che si sono prodigate per questo utilissimo intervento».

Caldogno, 16 luglio 2024

Fonte: Comune di Caldogno (VI) Ufficio Stampa