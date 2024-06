Montebello Vicentino: la cartografia urbanistica a portata di click!

Montebello Vicentino: sul sito comunale arriva tutta la cartografia urbanistica digitalizzata

Sul sito del Comune di Montebello Vicentino approda un sistema telematico di gestione e consultazione di tutta la cartografia urbanistica comunale.

Come consultare la cartografia urbanistica

Cliccando nella sezione “Servizi” dell’home page www.comune.montebello.vi.it sul bottone “Pianificazione Urbanistica/Ambientale”, è possibile accedere a “mappeweb”, un sistema realizzato da uno studio di ingegneria, a cui il Comune ha affidato l’incarico per una spesa di circa 8.000 euro, che permette ai professionisti e ai cittadini di esplorare diverse cartografie, effettuare ricerche, misurare superfici e distanze, generare estratti in scala stampabili, consultare dati associati a singoli oggetti e altro ancora. Per esplorare le funzionalità offerte dall’interfaccia è sufficiente posizionare il puntatore del mouse sopra a un pulsante e leggere la breve descrizione della funzione associata. Si va dal Piano degli Interventi vigente al PATI, dal piano delle acque alla microzonazione sismica, fino alle mappe stradali e molto altro.

Il Comune di Montebello Vicentino punta sulla trasparenza digitale

“Il Comune di Montebello Vicentino è dotato di numerosi atti e documenti inerenti la pianificazione comunale di natura urbanistica, ambientale e edilizia, ma anche di studi specialistici (geologia, piano di protezione civile, ecc.) – spiega il sindaco Dino Magnabosco –, ma tale documentazione risultava finora di difficile e non diretta accessibilità dal sito comunale. Per facilitare la ricerca di tali atti da parte dei professionisti e dei cittadini, abbiamo quindi deciso di integrare l’attuale sito con queste nuove funzionalità, contribuendo così ad una maggiore trasparenza e immediata visibilità delle informazioni”.

Montebello Vicentino, 26 giugno 2024

Fonte: Hassel omnichannel – Ufficio Stampa Comune di Montebello Vicentino