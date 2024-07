Metti in moto il dono: solidarietà su due ruote con 123 bikers

Metti in moto il dono 2024: “L’importanza del dono del sangue, oggi, la viviamo attraverso questo straordinario gruppo di motociclisti, che con il rombo delle proprie moto speriamo sia capace di svegliare anche la coscienza di chi non è ancora donatore, perché donare il sangue è facile e consente a chi compie questo gesto di avere una grande soddisfazione e gioia. A chi ha deciso di partecipare all’evento nazionale “Metti in moto il dono” va il mio più sincero ringraziamento, come pure alla vicepresidente Luisa Segato, che ha dedicato molto del suo tempo affinché tutto potesse andare per il meglio”. Con queste parole il presidente di Fidas Vicenza, Mariano Morbin, è intervenuto oggi pomeriggio, nella sede dello store Dainese a Vicenza, a conclusione dell’edizione 2024 di “Metti in moto il dono”.

Benedizione e partenza da Monte Berico

I bikers, arrivati di prima mattina a Monte Berico, hanno atteso la benedizione di un delegato del priore della comunità dei Servi di Maria della Basilica di Monte Berico, padre Carlo Rossato. Quindi hanno effettuato la registrazione e ritirato la maglietta realizzata appositamente per l’evento. Nonché il gilet rifrangente, per la partenza alla volta di un percorso di oltre 190 km lungo tutta la provincia berica.

Il percorso

Il percorso ha previsto il passaggio per Arcugnano, Pilla, Altavilla Vicentina, Tavernelle, Sovizzo, Malo, Schio, Pioveve Rocchette con pausa al Bar Giardini. Ed alle 11.20 il convoglio è ripartito alla volta di Val d’Astico, Lastebasse, Nosellari, Lavarone, Magrè. E poi ancora Vezzena, Camporovere e Roana, dove alle 12.45 ha pranzato. Alle 15.15 i bikers sono ritornati in pianura, attraverso Tresché Conca, Costo, Chiuppano, Calvene, Thiene. Proseguendo per Villaverla, Motta di Costabissara, arrivando a destinazione, alle 17.15, allo store Dainese a Vicenza.

Terza edizione di successo per Metti in moto il dono 2024

“L’evento, giunto al terzo anno consecutivo – conclude la vicepresidente di Fidas Vicenza ed organizzatrice di “Metti in moto il dono”, Luisa Segato – è cresciuto di anno in anno, fino all’attuale edizione con 190 partecipanti. Con 123 bikers e 50 passeggeri, tra i quali una giovane mamma scortata con il pulmino. Oltre al personale di supporto che ha garantito il regolare svolgimento della sfilata e si è assicurato che l’evento avvenisse nel massimo rispetto delle norme stradali”.

Vicenza, 6 luglio 2024

Fonte: Fidas Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista