Malo: vandali distruggono la Statua Mariana di Santa Libera

Nella notte fra martedì 18 e mercoledì 19 giugno 2024 vandali ignoti hanno aperto il cancello che protegge la scultura mariana al centro della scalinata che porta al Santuario di Santa Libera a Malo, distruggendo l’opera donata tempo fa alla Parrocchia. Uno sfregio al Santuario diocesano della maternità.

La Polizia Locale di Malo e Monte di Malo sta visionando i filmati delle telecamere posti nel territorio ma alcuni cittadini hanno già testimoniato, segnalando la presenza in zona di una banda di giovani nella serata di lunedì u.s.. Il Sindaco Moreno Marsetti nel condannare il vile gesto afferma : “Troveremo i colpevoli. Parlo al plurale perché sicuramente sono stati almeno in due ad abbattere la statua, rischiando di farsi seriamente male. Chi ha sbagliato pagherà e se si tratta di minorenni saranno le famiglie a rispondere. Si tratta di un atto vandalico privo di alcun senso”.

La Parrocchia si presta a formalizzare la denuncia ed alcuni fedeli indignati si sarebbero già fatti avanti per contribuire ad un rapido restauro.

Malo, 20 giugno 2024

Fonte: Comune di Malo Ufficio Stampa

La Statua Mariana di Santa Libera: un gioiello tra verzieri e devozione

Chiesa romanica, col tetto a capanna, costruita dopo la distruzione del Castello negli ultimi decenni del Duecento. Si può notare anche una successiva modifica nel periodo gotico e la struttura generale assunta tra il 1705 e il 1739 nella ricostruzione barocca voluta dall’arciprete Troncato. Allora il campanile terminante a cuspide in cotto era addossato sul fianco destro del santuario accanto alla cappella del crocifisso.

Durante il primo millennio, il popolo di Malo fece riferimento al luogo di culto dedicato a S. Maria poi detta “del Castello” e dal Settecento “Santuario di S. Libera”.

Sul colle si succedettero alcune cappelle e Chiese.

Nel Decimo secolo una di esse era inclusa nella fortificazione fatta costruire dai vescovi di Vicenza a difesa del Borgo contro le incursioni degli Ungari.

Fonte dal sito: https://unitapastoralemalo.it/