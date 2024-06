Malo: alluvione di maggio, appello del Sindaco per risposte e risarcimenti

Le bombe d’acqua del 15, 16 e 31 maggio scorsi hanno provocato ingenti danni al patrimonio pubblico e privato del territorio maladense. Dissesti, frane, erosioni, torrenti che tracimano e che travolgono due ponti a Malo, abitazioni allagate.

EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO

IL SINDACO SI APPELLA A STATO, REGIONE E PROVINCIA PER AVERE RISPOSTE SUI RISARCIMENTI

<Da una prima, sommaria stima i danni ammontano ad diversi milioni di euro – afferma il sindaco Moreno Marsetti . – Al momento non abbiamo tuttavia, noi amministratori dei territori colpiti dal maltempo, aggiornamenti in merito allo stato di calamità e alle misure di ristoro quando è passato più di un mese dagli eventi atmosferici.

Per questo ho scritto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai vertici degli enti regionali e provinciali per chiedere informazioni in merito.

Al presidente della Provincia , nel segnalargli lo stato della situazione, ho poi chiesto la convocazione di un tavolo fra i sindaci interessati per discutere e approfondire la tematica e affrontare questa emergenza>.

Allegati trovate i due documenti inviati dal Sindaco:

Richiesta aggiornamenti

Richiesta incontro

In copertina la foto del “ponte delle galline”, travolto dalla piena del 15 maggio.

Malo, 26 giugno 2024

