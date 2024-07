GAL Montagna Vicentina: pubblicato nuovo bando per le attività extra agricole

Attività imprenditoriali extra-agricole

Bando volto a contrastare lo spopolamento. Contribuire allo sviluppo occupazionale soprattutto giovanile e sostenere il ruolo della microimprenditoria e della piccola impresa nel rafforzamento del tessuto economico e sociale. In coerenza con il Programma di Sviluppo Locale “Montagna VIVA: insieme per il nostro domani”.

Il bando si rivolge a persone fisiche e micro o piccole imprese iscritte alla Camera di Commercio da non più di sei mesi. Che avranno a disposizione un premio forfettario di 12.000 euro a sostegno dell’avvio della nuova realtà imprenditoriale. L’importo totale dedicato a questo bando è pari a 348.000,00 € e sarà possibile presentare domanda di aiuto entro 90 giorni (entro e non oltre il 17 ottobre 2024) all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA.

Dal Curare al prendersi cura

Contestualmente, è stato pubblicato il Bando a regia GAL ISL04, per un importo pari a 200.000,00 €, dedicato al Progetto di Comunità “Dal Curare al prendersi cura”. Il progetto, destinato al territorio dell’Alto Astico, nasce per migliorare la qualità della vita della popolazione anziana. Soprattutto quella ultra 65enne attraverso una serie di azioni volte a favorire l’invecchiamento attivo. Contrastare la solitudine e garantire una migliore integrazione sociale e servizi adeguati.

Con i bandi in pubblicazione a settembre, la dotazione del Gal Montagna Vicentina a supporto delle realtà produttive sale a circa quattro milioni di euro. Risorse utili a favorire lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio.

Fonte Gal Montagna Vicentina