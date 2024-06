FIAIP Vicenza a Thiene: incontro con il Sindaco e giornata di studio

Si è aperta sabato 22 giugno 2024 con il saluto del Sindaco, Giampi Michelusi e l’incontro ufficiale nella sala consiliare nella sede municipale, la giornata thienese di studio della delegazione FIAIP Vicenza, (Federazione Italiana Agenti Immobiliari), della provincia di Vicenza, guidata dal Presidente Renato Guglielmi e composta da un’ampia rappresentanza del Consiglio direttivo.

Il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi

«Sono lieto di questa occasione di incontro – ha dichiarato Michelusi – che suggella una collaborazione importante e significativa per il territorio che si è rafforzata in questi ultimissimi anni in particolare con l’attivazione dello Sportello Casa».

Lo sportello casa

Aperto nell’aprile del 2023, lo Sportello Casa è un punto informativo gratuito che vuole dare risposte di orientamento su taluni quesiti che gravitano attorno alla gestione del bene “Casa” e che si avvale del supporto di adeguate professionalità.

Lo Sportello mette in sinergia il Comune, la FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali sezione provinciale di Vicenza, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Vicenza e l’Associazione della Proprietà Edilizia ConfEdilizia di Vicenza.

A distanza di un anno gli accessi al servizio sono stati oltre cinquanta. I quesiti hanno riguardato soprattutto l’applicazione dei contratti concordati di locazione con la tassazione al 10%, ma anche le questioni più particolari riguardanti la compravendita di un immobile, come la tassazione all’atto di acquisto e quella nei casi di successioni.

L’attività dello Sportello Casa è stata portata all’attenzione del Congresso Nazionale FIAIP con gli Stati Generali dell’Immobiliare svoltosi a Bari dal 5 al 7 Ottobre 2023 e il progetto è stato premiato per la sua utilità e come esempio replicabile in altri territori da tutti gli Agenti Immobiliari presenti.

L’incontro nella casa municipale è stato occasione anche per richiamare i dati dell’Osservatorio immobiliare recentemente presentato a Confindustria Vicenza.

Il Presidente FIAIP Vicenza, Renato Guglielmi

«Per Thiene – ha riassunto in sintesi il Presidente Renato Guglielmi – si consolida l’incremento della richiesta di case in affitto, dovuto presumibilmente alla instabilità nelle scelte dei millennials, ma anche una sempre maggiore frammentazione dei nuclei familiari: si è passati dalle famiglie di tre o quattro persone a nuclei costituiti da coppie o da single. In linea con l’andamento del territorio provinciale, anche a Thiene la domanda di immobili in locazione supera l’offerta. Per le compravendite, dall’analisi delle dinamiche del mercato immobiliare rispetto al tema dell’efficienza energetica, è emerso che il mercato rimane prioritariamente caratterizzato da compravendite di immobili usati energivori; in particolare prevalgono le transazioni di edifici nelle classi energetiche più basse per tutte le categorie di immobili presi in considerazione, anche se vi è stata una nicchia di mercato specifica del nuovo, appannaggio di un target comunque limitato a causa degli alti prezzi di compravendita.

Per il 2024 si rileva un andamento delle compravendite che conferma una leggera flessione come nel 2023, ma con una sostanziale stabilizzazione dei prezzi degli immobili se non con leggeri incrementi per quegli immobili relativamente poco energivori, quindi con un’età media fino a 20 anni. Anche per Thiene e il suo territorio, la casa si conferma bene rifugio ed ottimo investimento economico per le famiglie». La giornata è proseguita con la visita guidata al Castello di Thiene e al Teatro Comunale organizzata dall’OGD Pedemontana Veneta e Colli e si è conclusa all’Aeroporto “A. Ferrarin” e all’hangar RTHM Roma Tokyo Hangar Museum.

Thiene, 25 giugno 2024

Fonte: Comune di Thiene Ufficio Stampa