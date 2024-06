Dueville: nuova fognatura, in partenza due stralci di lavori

Cantieri nelle vie Garibaldi, D’Annunzio e Div. Julia con i fondi PNRR – Nuova fognatura a Dueville.

Doppio stralcio di lavori per l’estensione fognaria che Viacqua andrà a realizzare tra le vie Garibaldi, D’Annunzio, Divisione Julia e loro laterali a Dueville, ma esecuzione quasi contemporanea per consentire gli interventi in parallelo sia nel tratto che coinvolgerà aree pubbliche che quello su aree private.

Il progetto

Che entra nella sua fase realizzativa, ha visto l’avvio della progettazione nel 2020. Tra marzo e maggio del 2021, prima il Cda di Viacqua e poi il Consiglio di Bacino hanno approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. Successivamente ad una serie di analisi, nell’elaborazione del progetto definitivo si è deciso per una suddivisione in due stralci, così da distinguere le opere previste su aree pubbliche (stralcio 1) e quelle che invece interferiscono con aree private (stralcio 2).

Il progetto definitivo del 1° stralcio è così stato approvato dal Cda di Viacqua nel dicembre 2021. Nel 2022 l’opera è stata candidata ad un finanziamento PNRR poi riconosciuto nell’agosto 2023 per un ammontare complessivo di 1 milione di euro. L’iter progettuale si è potuto a quel punto concludere con lo sviluppo del progetto esecutivo relativo al 1° stralcio approvato a settembre del 2023. A seguire è stata indetta la procedura di gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori aggiudicata lo scorso febbraio con consegna dei lavori nel mese di maggio.

Nel complesso l’opera avrà un costo di oltre 1,6 milioni di euro, suddivisi in 1.136.500 euro per il primo stralcio e 534.290 euro per il secondo, coperti mediante il finanziamento PNRR che Viacqua si è aggiudicata dal Consiglio di Bacino Bacchiglione per una serie di estensioni fognarie negli agglomerati di Vicenza, Thiene e Isola Vicentina.

Dueville – I lavori da poco avviati

consentiranno la posa di una nuova rete per il collettamento fognario che si estenderà per poco più di un chilometro lungo le tre vie sopra citate, fino allo sbocco, dopo opportuno attraversamento, nei pressi dell’intersezione con la Provinciale 248 “Marosticana” e il collegamento con la rete di recente posa che si articola da via Pascoli, nella frazione di Povolaro.

Oltre alla condotta principale, sono previste le pose di due diramazioni per circa 200 metri nelle vie Astichelli e Divisione Pusteria, ulteriori cinque rami per una lunghezza complessiva di quasi 600 metri in via Cesare Abba, via Divisione Tridentina, via Divisione Julia e via Divisione Acqui e la realizzazione di tutti i relativi allacci.

I cantieri dei due stralci avranno una durata stimata di sei mesi. A cui seguirà un periodo di ulteriori sei mesi per consentire il corretto assestamento del fondo stradale. Dopo il quale si potrà completare l’opera con le bitumature finali.

Progetto PNRR del MASE “Estensioni reti fognarie negli agglomerati di Vicenza, Thiene ed Isola” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, M2C4-I4.4 relativa alla “Tutela del territorio e della risorsa idrica – Investimenti in fognatura e depurazione”.

Soggetto Beneficiario: Consiglio di Bacino Bacchiglione

Soggetto attuatore: Viacqua

Giulio Centomo Ufficio Stampa

Mail ufficiostampa@viacqua.it

VIACQUA SpA | Viale dell’Industria 23 | 36100 Vicenza | www.viacqua.it