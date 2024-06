Donatori Fidas Vicenza rinnovano la promessa al Monte Cengio

Il presidente di Fidas Vicenza, Mariano Morbin: “Torniamo ogni anno in questo luogo, che ci dà carica e ci sprona a lavorare sempre di più e meglio sul fronte della generosità”

Centinaia di donatori sono attesi, domenica 30 giugno 2024 dalle ore 11.30 alla chiesetta del donatore al Monte Cengio, per rinnovare l’importante promessa a donare il proprio sangue.

“La Festa del donatore di Fidas Vicenza è un grande evento, un momento di condivisione e di impegno che ci vede uniti e convinti nel rinnovare il nostro atto di convinta generosità. Le mutevoli necessità del sistema trasfusionale degli ultimi anni – spiega il presidente provinciale di Fidas Vicenza, Mariano Morbin – ci sprona ad andare avanti nel nostro impegno, sempre più con assiduità, anche spronando i cittadini, in particolare i giovani, a diventare donatori. Non possiamo non rilevare le criticità dei centri raccolta sangue della provincia di Vicenza, sia per la carenza di medici, diventata ormai cronica, sia, più di recente, per l’introduzione di un nuovo sistema per fissare gli appuntamenti, che genera ulteriori complessità in un sistema associativo che si fonda principalmente dal volontariato”.

Alle 11.30, alla presenza di tutti i labari di Gruppi e Zone dell’Associazione, verrà celebrata la santa messa.

La nascita della chiesetta del Monte Cengio

Ricordiamo che la nascita della chiesetta del Monte Cengio risale al 1974, quando il 5-6 ottobre l’Associazione ospitava a Vicenza il suo 13° Congresso nazionale. Con l’occasione inaugurava, appunto, la chiesetta del donatore, costruita con entusiasmo dai donatori dell’Alto Vicentino su un terreno messo a disposizione da un donatore di Cogollo del Cengio.

“La nostra chiesetta è un luogo di riflessione che attrae i donatori, ma non solo – conclude il presidente Morbin – tutti i giorni dell’anno. Quando si entra si respira chiaramente l’impegno di migliaia di persone che hanno calpestato i pochi metri quadri che caratterizzano questo luogo sacro intriso di solidarietà. La passione dei donatori di sangue si trasmette anche così e, proprio con questo spirito, la giornata rappresenterà anche l’occasione per rinnovare il ringraziamento a tutti i donatori e volontari, per il loro quotidiano impegno di solidarietà”.

La chiesetta del Monte Cengio è da sempre punto di ritrovo abituale di tutti i donatori sia della provincia di Vicenza che del Veneto.

Vicenza, 26 giugno 2024

Fonte: Fidas Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista