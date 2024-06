Comune di Roana e Pro Loco: programma estivo 2024

Eventi previsti nel Comune di Roana da giugno a ottobre 2024, organizzati o patrocinati dal Comune di Roana e dalle Pro Loco del Comune.

Domenica 16 giugno

Cesuna: dalle ore 09.30 alle 11.00, “XXXI PELLEGRINAGGIO INTERNAZIONALE DEI FANTI” In località Val Magnaboschi.

Cesuna: dalle ore 15.30 alle ore 18.00,“Sagra di Sant’Antonio” presso località Val Magnaboschi, intrattenimenti vari per bambini e adulti: ore 15.30 Santa Messa presso l’oratorio di S. Antonio; ore 16.30 Concertino della Banda Musicale Monte Lémerle e giochi campestri per bambini ed adulti; ore 18.00 Premiazione dei giochi.

Venerdì 21 giugno 2024

Cesuna: ore 17.00, “Trinkabar”: gli aperitivi e le serate di Live Music a Cesuna presso malga Col del Vento.

Camporovere: dalle ore 20:30, “Tornei di bocce” Iniziano gli appuntamenti settimanali per gli amanti delle bocce, presso il Campetto Sportivo del “Bar Istinto Padel Club”. (Ingresso libero senza prenotazione)

Sabato 22 giugno 2024

Treschè Conca: ore 9.30, “Trekking con gli asini” alle porte dell’Altopiano ritrovo presso Piazzale Baita Azzurra. (evento su prenotazione: Thomas cell.346/2310557)

Roana : dalle ore 15.00 tutto il giorno, “Riviera Cup”- Torneo di Calcio A5 con regole Kings League presso il Campo Sportivo a Roana, fase a gironi A/B; a seguire stand gastronomico aperto per la cena e dalle 20.00 serata con dj set Lele Silver. Info e prenotazioni Pro loco Roana (cell.347/6334701- e-mail:prolocoroana@gmail.com)

Domenica 23 giugno 2024

Cesuna: dalle ore 08.00 alle 19.00, “Fiera di S. Antonio” presso Piazzale ex stazione(vicino il Palaciclamino).

Roana : dalle ore 10.00 tutto il giorno, “Riviera Cup”- Torneo di Calcio A5 con regole Kings League presso il Campo Sportivo a Roana, e inizio fasi finali alle 16.30; a seguire dalle 20.00 serata con dj set Bisky. Per tutta la durata dell’evento sarà aperto lo stand gastronomico. Info e prenotazioni Pro loco Roana (cell.347/6334701- e mail:prolocoroana@gmail.com)

Treschè Conca: ore 15:30, “Capre alla riscossaaa” laboratorio e passeggiata presso Cason delle Meraviglie (evento su prenotazione Cristina cell. 348/4508752).

Sabato 22 e Domenica 23 giugno 2024

Camporovere: dalle ore 10.00, “Sagra di San Giovanni” presso il Campetto Sportivo del “Bar Istinto Padel Club”. Festa paesana con laboratori e attività per bambini e famiglie.

Venerdì 28 giugno 2024

Treschè Conca: dalle ore 19.00, “Tradizionale Sagra di S. Luigi” con stand gastronomico, ore 20.00 partenza della 3^ edizione della corsa “Conca Stuparich RUN” e musica con il gruppo “The Jungle”. Per info e iscrizione alla corsa: Puro Sport Zanè e Vicenza; I Run Vicenza; Bar Tre Pezzi Treschè Conca; Masep Thiene opure Online www.sportdolomiti.it

Sabato 29 giugno 2024

Camporovere: dalle ore 9.00 alle 13.00, “Avvicinamento al Padel” Padel Clinic aperta a tutti con istruttori qualificati, presso il Campetto Sportivo del “Bar istinto Padel Club”. Info e costi 348/7007808.

Treschè Conca: ore 10.00, “Tradizionale Sagra di S. Luigi” con Baby Conca Soccer, ore 12.00 apertura stand gastronomico, ore 14.00 inizio 12° Torneo 24 Ore di Calcio A5 e intrattenimento con DJ Free Willy. Ore 19.00 serata con Y2K – Millenium Bug. (Info e iscrizioni Torneo 24h: Frigo Alessandro: 3474026688 – Bertone Paolo: 3482832476).

Treschè Conca: ore 10.00, “Baby trekking con gli Asini” ritrovo presso Fontana degli Elfi (evento su prenotazione: Thomas cell.346/2310557)

Treschè Conca: ore 18.30, “Aperitivo in Musica” con “Grace is Gone” presso Locanda Stella Alpina.

Domenica 30 giugno 2024

Camporovere: dalle ore 9.00 alle 13.00, “Avvicinamento al Padel” Padel Clinic aperta a tutti con istruttori qualificati, presso il Campetto Sportivo del “Bar istinto Padel Club”. Info e costi 348/7007808.

Treschè Conca: ore 9.00, “Tradizionale Sagra di S. Luigi” continuazione del 12° Torneo 24 Ore di Calcio A5 e apertura stand gastronomico, ore 14.00 intrattenimento con DJ Free Willy e trucca bimbi, ore 19.00 serata musicale con Graziano.

Treschè Conca: ore 9.30, “Fiocco di neve, Heidi e Peter” laboratorio in fattoria presso Cason delle Meraviglie (evento su prenotazione Cristina cell. 348/4508752)

Martedì 2 luglio 2024

Cesuna: dalle ore 20.30 alle ore 22.30, “Lucciole per lanterne”, escursione guidata con Asiago Guide. (Per info e prenotazioni contattare Asiago Guide al n. 347/1836825 o www.asiagoguide.com)

Venerdì 5 luglio 2024

Cesuna: ore 9.00, “Tra natura e storia: la Val Magnaboschi e Monte Zovetto” escursione guidata con Guide Altopiano: dettagli disponibili su manifesto dedicato. (Per ulteriori info e prenotazioni contattare Guide Altopiano al n. 340/7347864).

Treschè Conca: ore16.00, “Aperitivo degli Asini”, trekking in compagnia degli asini con aperitivo presso Hotel Belmonte. (ritrovo presso Piazzale Baita Azzurra) (evento su prenotazione: Thomas cell. 346/2310557)

Sabato 6 luglio 2024

Camporovere: dalle ore 9 alle 21:30, MEMORIAL ‘DINO ZOTTI’, Torneo amichevole di calcio A5 con coppa chiosco e pizza in pala per tutta la giornata, presso il Campetto Sportivo del “Bar Istinto Padel Club”.

Cesuna: dalle ore 9.30 alle ore 12.30, “Asini in cammino, percorso vaia” passeggiata guidata in compagnia degli asinelli sul Percorso del ricordo- fronte di Vaia. (evento su prenotazione:Thomas cell.346/2310557)

Treschè Conca: inizio ore 14.00, 2^ edizione “Kunka Soccer – Torneo calcetto under 14” presso Campetto Chiesa (Per info e iscrizioni 340/7926299).

Cesuna: ore 15.00,“Trinkabar”gli aperitivi e le serate di Live Music a Cesuna, presso Bar Alpino.

Treschè Conca: ore 21.00, “Panini Onti e DJ Set” presso Bar Stella d’Italia.

Domenica 7 luglio 2024

Treschè Conca: ore 9.30, “I rimedi della nonna” presso il Cason delle Meraviglie (evento su prenotazione Cristina cell. 348/4508752)

Canove: Dalle 10.00 alle 18.00, “Giochi di una volta” presso il Palazzetto di Canove (ingresso libero senza prenotazione).

Cesuna: “Festa di centenario della Banda Musicale Monte Lémerle” presso il PalaCiclamino.

Mezzaselva: dalle ore 17.30 alle 22.30, “Escursione guidata al Monte Verena” con Asiago Guide, escursione al tramonto e sotto le stelle. Ritrovo presso la Sede Pro loco (Info e prenotazione ad AsiagoGuide al 347/1836825 – Evento a pagamento).

Lunedì 8 luglio 2024

Camporovere: dalle ore 9.30 alle 12.30, “Escursione a malga Pusterle” Escursione guidata a cura di Asiago Guide in collaborazione con la Pro Loco. (Info e prenotazioni ad AsiagoGuide cell. 347/1836825)

Mercoledì 10 luglio 2024

Cesuna : dalle ore 18.00 alle ore 21.00, “Dal lupo allo scoiattolo” escursione guidata con Asiago Guide. Per info e prenotazioni contattare Asiago Guide (cell.347/1836825 o www.asiagoguide.com).

Canove: ore 18.00,“YOGA”presso il Palazzetto di Canove (ingresso libero senza prenotazione).

Giovedì 11 luglio 2024

Canove: dalle ore 14.00 alle 16.00 e dalle 16.30 alle 18.00, “Laboratorio di stamperia con Giulia” presso il Palazzetto di Canove. (su prenotazione: whatsapp 379/2905877- prolococanove@gmail.com)

Treschè Conca: ore 17.00, “Roberto dalle Tiracche Matte” spettacolo per bambini presso Piazza Fondi.

Da venerdì 12 a domenica 21 luglio 2024

Hoga Zait: Il tradizionale festival cimbro del Comune di Roana: tante attività tra cui escursioni guidate, spettacoli, laboratori a tema per scoprire le tradizioni, gli usi e i costumi e la storia dell’antico popolo cimbro, nelle frazioni del Comune di Roana.

Venerdì 12 luglio 2024

Cesuna : dalle ore 17.00, “TRINKABAR”: gli aperitivi e le serate di Live Music a Cesuna presso il Bar Sport

Treschè Conca: ore 18.00, “Vini e Vinili” Happy Hour con dj set presso hotel Belmonte.

Canove : Dalle ore 18.30 alle ore 21.00, “Hoga Zait” – Escursione al Bisele “Ass Taal la montagna all’incontrario” con AsiagoGuide, ritrovo presso la sede della Pro loco Canove. (Per info e prenotazioni Asiago Guide tel.3471836825 – www.asiagoguide.com)

Canove : Ore 21:00 “Hoga Zait” – Apertura ufficiale del festival con concerto Pierangelo Tamiozzo e Hotel Rif c/o località Bisele. (Evento gratuito senza prenotazioni).

Sabato 13 luglio 2024

Treschè Conca: ore 9.30, “Hoga Zait” – “Conca, sospesa tra Cimbri e Veneti” ritrovo Fontana degli Elfi, (vicino Chiesa) escursione guidata (su prenotazione ad AsiagoGuide cell.347/1836825 – www.asiagoguide.com).

Camporovere :dalle ore 17, “APRÈS-PADEL”, APERITIVO CON DJ SET Apertura della stagione del Padel con festa e happy hour, presso il “Bar Istinto Padel Club”.

Canove: dalle 18.00, “Latin Party”– serata balli caraibici con stand gastronomico, c/o Palazzetto Canove (ingresso libero senza prenotazione).

Treschè Conca: Ore 18:00 “Hoga Zait” – “Filò de ‘sti ani e formaio fresco” a cura della compagnia del Filò presso Piazza Fondi (di fronte il Bar 3 Pezzi). (Ingresso libero senza prenotazione).

Domenica 14 luglio 2024

Camporovere :dalle ore 9.00 alle 14.00, “ISTINTO CIMBRO” Colazione cimbra in mattinata e aperitivo cimbro per l’ora di pranzo, presso il “Bar Istinto Padel Club”.

Camporovere: dalle ore 9.30 alle 13.00, “Hoga Zait”- “Alte lentle me kamparube”, alla scoperta della Camporovere cimbra, Escursione guidata a cura di Asiago Guide in collaborazione con la Pro Loco (Ritrovo loc. Casa Tanzerloch). (Info e prenotazioni ad Asiago Guide 347/1836825 – www.asiagoguide.com)

Camporovere: dalle ore 15.00 alle 18.00, “Sulle tracce del passato … il formaggio dei cimbri” dimostrazione dell’antico mestiere del casaro,racconti cimbri e laboratorio didattico per bambini e ragazzi. (ingresso libero max 20 persone x il lab). Laboratori per bambini a cura di Carlo Bressan, presso Casa Tanzerloch.

Treschè Conca: ore 9.30, “Capre alla riscossaaa” laboratorio e passeggiata presso Cason delle Meraviglie (evento su prenotazione Cristina cell. 348/4508752).

Cesuna: Tutto il giorno,“AltenMarkt” Mercatino dell’antiquariato presso il Centro paese.

Canove: dalle ore 15.30 alle 17.30, “Caccia al tesoro” presso il Palazzetto di Canove (su prenotazione ad Asiago Guide cell. 347/1836825- www.asiagoguide.com)

Camporovere: ore 18:30, “Hoga Zait”- “Reading musicale al tramonto” con Cornisti e attore presso Casa Tanzerloch.

Treschè Conca: ore 18.30, “Aperitivo in musica” con Grace Gone presso Locanda Stella Alpina.

Camporovere: ore 20.00, “Cena cimbra” presso Casa Tanzerloch con menù fisso.

Canove: ore 21.00,“Ballo liscio con Dj Silvia” serata di ballo liscio presso il Palazzetto di Canove. (Ingresso libero senza prenotazione)

Lunedì 15 luglio 2024

Camporovere: 18.00, “Zumba” presso il Palazzetto Canove (ingresso libero senza prenotazione).

Martedì 16 luglio 2024

Mezzaselva: dalle ore 17.30 alle ore 20.30, “Escursione guidata il Fronte di Vaia” con Asiago Guide, escursione storico naturalistica. Prenotazione obbligatoria ad Asiagoguide al num.347/183 6825 – Evento a pagamento.

Mercoledì 17 luglio 2024

Canove: ore 18.00, “YOGA” presso il Palazzetto di Canove (ingresso libero senza prenotazione).

Cesuna: ore 18.00,“TRINKABAR”: gli aperitivi e le serate di Live Music a Cesuna presso l’osteria “Al Cacciatore”.

Giovedì 18 luglio 2024

Canove: 14.00-16.00 e 16.30-18.00, “Laboratorio di stamperia con Giulia” c/o Palazzetto di Canove. (su prenotazione: whatsapp 379/2905877- prolococanove@gmail.com).

Cesuna: Ore 9.00, “Tra natura e storia: Monte Lémerle” escursione guidata con Guide Altopiano. Per ulteriori info e prenotazioni contattare Guide Altopiano al n. 340/7347864.

Treschè Conca: ore 17.00, “Mago G” spettacolo per bambini presso Piazza Fondi (di fronte Bar Tre Pezzi).

Cesuna: Ore 19.00, “SUNSET YOGA”: Pratica di Yoga e rilassamento profondo dedicata all’equilibrio interiore ed accompagnata dal suono di strumenti ancestrali. L’evento con Giulia Rigoni (Insegnante di Yoga Certificata) si svolgerà sul M. te Zovetto, un luogo suggestivo e unico dell’Altopiano di Asiago. (Evento su prenotazione 333/9235908 oppure presso l’ufficio della Pro loco Cesuna) Ritrovo presso Rifugio Kubelek.

Venerdì 19 luglio 2024

Treschè Conca: ore 15.30, “Laboratorio creativo per bambini”presso Piazza Fondi (Evento su prenotazione presso l’Ufficio della Pro loco Treschè Conca o contattando la Pro loco al num. 345/7095489)

Treschè Conca: ore 16.00, “Aperitivo degli asini” trekking in compagnia degli asini con aperitivo al Bar Stella d’Italia.

Mezzaselva: dalle ore 17.30 alle 19.30, “Hoga Zait” – “Un mondo selvatico” Laboratorio per bambini con Asiago Guide, presso Baito Erio.(Info e prenotazioni ad Asiagoguide al num. 347/183 6825- www.asiagoguide.com)

Mezzaselva: ore 19.30, “Hoga Zait” – “Stand gastronomico cimbro”, con musica presso Baito Erio.

Mezzaselva: ore 21:00, “Hoga Zait” – “Concerto folk” presso Baito Erio. (ingresso libero senza prenotazione)

Cesuna: ore 21.00, “Concerto della Banda Musicale Monte Lèmerle” presso il Cinema Teatro Palladio.

Sabato 20 luglio 2024

Cesuna: dalle ore 10.00 alle ore 13.00, “ HOGA ZAIT” dar schàtz me kan züne: caccia al tesoro a Cesuna con Asiago Guide, ritrovo presso il piazzale del Palciclamino. (Evento su prenotazione ad AsiagoGuide: cell. 347/1836825 – www.asiagoguide.com).

Camporovere: dalle ore 9.00, Torneo di Padel, torneo aperto a tutti, principianti ed esperti, presso il Campetto Sportivo del “Bar Istinto Padel Club”, info e prenotazioni 348/7007808.

Treschè Conca : ore 10.00, “Baby Trekking con gli Asini” ritrovo presso Fontana degli Elfi (evento su prenotazione: Thomas cell.346/2310557)

Cesuna: Ore 15.00,16.00, 17.00, “Hoga Zait” – “Letture animate e laboratorio per bambini” a cura di Consuelo Morello presso Piazzetta dell’Alpino. (Evento su prenotazione c/o ufficio Pro loco Cesuna oppure contattando il num. 0424/67064)

Treschè Conca : tutto il giorno, “Bimbi in festa” gonfiabili, giochi e animazione per bambini presso Piazza Fondi.

Canove: ore 18.00, “Aperitivo in musica” con DJ Giulio Pozza in collaborazione con il Bar Portico 33, presso Bar Portico 33. (Ingresso libero senza prenotazione).

Cesuna: ore 20.45, “HOGA ZAIT”– Spettacolo delle Zelighen Baiblen, ritrovo presso il piazzale dell’Alpino, fiaccolata fino al Parco delle Leggende. (Ingresso libero senza prenotazione). Ritrovo presso Piazzetta dell’Alpino.

Domenica 21 luglio 2024

Treschè Conca : ore 9.30,“La Mucca Carolina” laboratorio dal latte al formaggio presso Cason delle Meraviglie (evento su prenotazione Cristina cell. 348/4508752).

Roana : Dalle ore 16:00 alle 18:00, “HOGA ZAIT”– “Obar Robaan” escursione guidata a cura di Asiago Guide, ritrovo presso Piazza Santa Giustina. (Prenotazione obbligatoria ad AsiagoGuide al num. 347/1836825 – Evento gratuito).

Treschè Conca : tutto il giorno, “Bimbi in festa” gonfiabili, giochi e animazione per bambini presso Piazza Fondi.

Roana : ore 17.00, “HOGA ZAIT”– “Vita Rurale” spettacolo teatrale-musicale con Lacharen e Rispaar, LustiKh e Ramalok, presso Piazza Santa Giustina. (Ingresso libero)

Canove: tutto il giorno, “Mercatini di hobbistica” presso il Palazzetto di Canove.

Mezzaselva : dalle ore 20.30 alle ore 22.30, “Ista gabest an botta”, escursione guidata con Asiago Guide, escursione con lanterne. (Info e Prenotazioni ad AsiagoGuide al num. 347/183 6825). (ritrovo presso Sede Pro loco)

Roana: ore 21.00, “HOGA ZAIT”- “Concerto di chiusura” del festival con “The Rumpled”presso Piazza S. Giustina. (Ingresso libero)

Lunedì 22 luglio 2024

Canove: ore 18.00,“Zumba” presso il Palazzetto Canove (ingresso libero senza prenotazione).

Cesuna: 21.00, “CAROSELLO” Spettacolo teatrale, presso il Cinema Teatro Palladio – della compagnia Barabao Teatro. (Info e prenotazioni presso l’Ufficio della Pro loco Cesuna, tel. 0424/67064)

Martedì 23 luglio 2024

Canove: dalle ore 15.00 alle ore 18.00, “Il fronte di Vaia” escursione guidata (con Asiago Guide cell. 347/1836825 – www.asiagoguide.com)

Mercoledì 24 luglio 2024

Mezzaselva: dalle ore 17.30 alle ore 20.30, “Dal lupo allo scoiattolo” escursione guidata con Asiago Guide, escursione sulle tracce animali. Prenotazione obbligatoria al 347/183 6825 – Evento a pagamento. (Ritrovo presso la Sede della Pro loco)

Canove: ore 18.00, “YOGA” presso il Palazzetto di Canove (Ingresso libero senza prenotazione).

Giovedì 25 luglio 2024

Treschè Conca : ore 17.00, “Mago Sancio” spettacolo per bambini presso Piazza Fondi.

Canove: ore 21.00, “L’inverno d’estate” con Fabio Ambrosini Bres Quiz edition, presso il Palazzetto di Canove (Ingresso libero senza prenotazione).

Cesuna: ore 21.00,“Concerto del Coro Asiago” serata in compagnia del Coro Asiago presso il Cinema Teatro Palladio.

Venerdì 26 luglio 2024

Treschè Conca: ore 15.30, “Laboratorio creativo per bambini” presso la sede pro loco (Su prenotazione presso l’Ufficio della Pro loco Treschè Conca o al num. 345/7095489).

Treschè Conca: ore 18.00,“AperiPolpetta” presso Hotel Belmonte.

Sabato 27 luglio 2024

Canove: ore 16.00 e ore 21.00, Pettirossa Bubble Show e il suo “Labollatorio”, Laboratori e divertimento per bambini presso il Palazzetto di Canove. (Su prenotazione alla Pro loco Canove: whatsapp 379/2905877- prolococanove@gmail.com).

Mezzaselva: dalle ore 15.30 alle ore 17.30, “Pecorelle e arcobaleni”, laboratorio per bambini, con Nicole Lunardi, presso il Campo di Schettinaggio. (Evento gratuito, presso il Campo di Schettinaggio, in caso di pioggia si svolgerà al coperto nella sala dello Schettinaggio).

Camporovere: dalle ore 17.00,“FESTA D’ESTATE – APERITIVO CON DJ SET”, Festa con happy hour, presso il “Bar Istinto Padel Club”.

Cesuna: ore 18.00, “TRINKABAR”: gli aperitivi e le serate di Live Music a Cesuna presso Bar da K (Cooperativa)

Domenica 28 luglio 2024

Treschè Conca: ore 9.30, “ Contadino per un giorno” laboratorio per bambini presso il Cason delle Meraviglie. (evento su prenotazione Cristina cell. 348/4508752).

Camporovere: dalle ore 17.30 alle 22.30, “TRAMONTO DA MALGA MEATTA”, escursione guidata a cura di Asiago Guide in collaborazione con la Pro Loco, info e prenotazioni ad Asiago Guide cell. 347/1836825.

Canove: ore 18.00,“Aperitivo in musica” con il Sax di Manuel In collaborazione con la pizzeria Sgrebani’s, presso Pizzeria Sgrebani’s. (Ingresso libero senza prenotazione).

Cesuna: Ore 9.30, “Asini in cammino”, passeggiata e spuntino al rifugio Boscon – Dettagli disponibili su manifesto dedicato. (Per ulteriori info e prenotazioni contattare Thomas cell. 346/2310557).

Cesuna: Ore 18.30, messa con il coro “Choralis Nova” e a seguire concerto presso la chiesa.

Treschè Conca: dalle ore 10.00, “Festa Alpina”in occasione del 90° del gruppo Alpini presso la chiesa di Treschè Conca.

Lunedì 29 Luglio 2024

Cesuna: Ore 21.00,“FOGO” Spettacolo teatrale, della compagnia Teatro Dei Pazzi, presso il Cinema Teatro Palladio. (Info e prenotazioni presso l’Ufficio della Pro loco Cesuna , tel. 0424/67064)

Treschè Conca: Ore 20.30,“Kokedama: summer edition” laboratorio per adulti presso la sede della Pro Treschè Conca. (Info e prenotazioni presso l’Ufficio della Pro loco Treschè Conca o chiamando il num. 345/7095489)

Martedì 30 luglio 2024

Treschè Conca: ore 15.00,“Treschè Conca, il fronte di Vaia”:Escursione a cura di Asiago Guide. (Info e prenotazioni ad AsiagoGuide: 347/1836825 –www.asiagoguide.com)

Mercoledì 31 luglio 2024

Canove: dalle ore 18.00 alle ore 21.00, “Dal lupo allo scoiattolo”, escursione guidata con AsiagoGuide. (Info e prenotazioni ad Asiago Guide cell. 347/1836825 www.asiagoguide.com)

Giovedì 1 agosto 2024

Mezzaselva : dalle ore 17.30 alle ore 20.30 ,“Alte Lentle” escursione guidata con Asiago Guide, escursione tra le contrade al tramonto. (Info e prenotazioni ad Asiago Guide cell. 347/1836825 www.asiagoguide.com) Evento a pagamento.

Cesuna: ore 18.00, “TRINKABAR” presso la pizzeria “Las Vegas”

Venerdì 2 agosto 2024

Treschè Conca: ore 16.00,“Aperitivo degli asini”, trekking in compagnia degli asini con aperitivo all’Hotel Belmonte. (evento su prenotazione: Thomas cell.346/2310557)

Sabato 3 agosto 2024

Treschè Conca : ore 9.30, “Treschè Conca, Cima XII” Escursione a cura di Asiago Guide. (Info e prenotazioni ad AsiagoGuide: 347/1836825 – www.asiagoguide.com)

Treschè Conca : ore 9.30, “Trekking con gli asini tra le contrade di Treschè Conca” (evento su prenotazione: Thomas cell.346/2310557)

Treschè Conca : tutto il giorno, “Mercatino di mezza Estate” presso via Fondi.

Camporovere: dalle ore 9.00, TORNEO DI PADEL – Torneo aperto a tutti, principianti ed esperti, presso il Campetto Sportivo del “Bar Istinto Padel Club” (info e prenotazioni cell. 348/7007808)

Canove: dalle ore 15.00,“Giochi di una volta” presso il Palazzetto di Canove (Ingresso libero senza prenotazione).

Canove – Cesuna – Treschè Conca : ore 21.00, “Vaca Mora” corsa podistica che si svolge lungo i suggestivi 10 chilometri della ex ferrovia, ora ciclabile, che collega Campiello a Canove di Roana. Questo evento unico è reso magico dall’illuminazione notturna creata da migliaia di fiaccole, trasformando il percorso in una vera e propria esperienza da favola. (Info e iscrizioni: www.sportdolomiti.it, www.lavacamora.it,negozi convenzionati, Uffici Pro loco Treschè Conca e Canove).

Domenica 4 agosto 2024

Treschè Conca : ore 9.30, “I rimedi della nonna” presso il Cason delle Meraviglie (evento su prenotazione Cristina cell. 348/4508752)

Treschè Conca : tutto il giorno, “Mercatino di mezza Estate” presso via Fondi.

Cesuna: ore 18.00, “TRINKABAR”: gli aperitivi e le serate di Live Music a Cesuna presso Bar Tre Garofani.

Mezzaselva: dalle ore 20.30 alle ore 22.00,“Serata Fotografica” con AsiagoGuide, Evento gratuito, presso Campo Schettinaggio.

Lunedì 5 agosto 2024

Treschè Conca : ore 9.30,“Trekking con gli asini alle porte dell’Altopiano” presso il Piazzale Baita Azzurra. (evento su prenotazione: Thomas cell.346/2310557)

Cesuna: dalle ore 9.30 alle ore 12.30, “Alte lentle” escursione guidata con Asiago Guide. Per info e prenotazioni contattare Asiago Guide al n. 347/1836825.

Canove: ore 18.00,“Zumba” presso il Palazzetto Canove (ingresso libero senza prenotazione).

Canove: ore 21.00,“Caffè Sconcerto” serata di cabaret presso il Palazzetto Canove (ingresso libero senza prenotazione).

Martedì 6 agosto 2024

Canove: dalle ore 17.30, “Oltre l’Immagine”pomeriggio e serata divulgativi con Giampaolo Marchetti, presso Palazzetto di Canove. A seguire visita guidata presso il Museo Grande Guerra di Canove.

Cesuna: dalle ore 9.30 alle ore 11.30, “Il respiro del bosco, bagno di foresta”, camminare in natura con la consapevolezza di farlo è un’esperienza di sollecitazione dei cinque sensi. Ritrovo al Rifugio Kubelek. Attraverso pratiche di respirazione consapevole, meditazione camminata, bagno di suoni con campane tibetane e l’abbraccio degli alberi creeremo un contatto autentico con le piante e con la terra, con Giulia Rigoni (Insegnante di Yoga). (Evento su prenotazione 333/9235908 oppure presso l’ufficio della Pro loco Cesuna)

Cesuna: Ore 17.30, “Volo radente” Presentazione libro di Susanna La Lampa,presso la Biblioteca.

Treschè Conca: ore 20.00, “Fiabe tra stelle e stalle” con Lustikh cantastorie. (evento su prenotazione Cristina cell. 348/4508752)

Mercoledì 7 agosto 2024

Canove: ore 18.00, “YOGA” presso il Palazzetto di Canove (Ingresso libero senza prenotazione).

Canove: ore 18.00, “Aperitivo in musica” con DJ Giulio in collaborazione con il Bar Portico 33. Presso il Bar Portico 33 (Ingresso libero senza prenotazione).

Cesuna: dalle ore 18.00, “TRINKABAR”: gli aperitivi e le serate di Live Music a Cesuna presso Albergo Belvedere.

Giovedì 8 agosto 2024

Treschè Conca: ore 17.00,“Mago G” spettacolo per bambini presso Piazza Fondi.

Camporovere: dalle ore 18.00, “RICORRENZA STORICA DELL’8 AGOSTO”, Messa in chiesa e tradizionale commemorazione dell’incendio del ’44.

Canove: ore 21.00,“Concerto con le bande” Banda Monte Lemèrle di Cesuna & Banda Giovanni Bortoli di Chiuppano presso il Palazzetto di Canove (Ingresso libero senza prenotazione).

Venerdì 9 agosto 2024

Mezzaselva: dalle ore 15.30 alle 17.30, “Laboratorio per bambini” Creando strumenti, con Nicole Lunardi. Evento gratuito, presso il Campo di Schettinaggio. In caso di pioggia si svolgerà al coperto nella sala dello schettinaggio.

Treschè Conca: ore 16.00, “Aperitivo degli asini”, trekking in compagnia degli asini con aperitivo al Bar Stella d’Italia. (Ritrovo presso Fontana degli Elfi) (evento su prenotazione: Thomas cell.346/2310557).

Canove: dalle ore 17.30 alle 22.30, “Tramonto e stelle a Boscosecco” escursione guidata con Asiagoguide cell. 347/1836825- www.asiagoguide.com)

Treschè Conca: ore 18.00,“Vini e Vinili” Happy Hour con Dj set presso Hotel Belmonte.

Mezzaselva: dalle ore 18.00 alle ore 19.30,“Aperitivo con musica dal Vivo” Remo & Eva presso Zanzibar.

Canove : ore 21.00,“L’inverno d’estate” serata divulgativa con Fabio Ambrosini Bres e Quiz edition presso il Palazzetto di Canove (Ingresso libero senza prenotazione).Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Cesuna: ore 21.00, “Concerto della Banda musicale Monte Lèmerle” presso il Cinema Teatro Palladio.

Sabato 10 agosto 2024

Treschè Conca: ore 9.30, “Treschè Conca – Mandriolo” escursione guidata a cura di Asiago Guide cell. 347/1836825- www.asiagoguide.com).

Treschè Conca: ore 10.00, “Baby Trekking con gli Asini” trekking in compagnia degli asini per bambini. (Ritrovo presso Fontana degli Elfi) (evento su prenotazione: Thomas cell.346/2310557).

Cesuna: ore 17.00, “CESUNA IN FESTA” sagra paesana con giochi, gonfiabili per bambini, stand gastronomico e intrattenimenti vari.

Cesuna: Ore 17.00, “Investigazioni naturali, alla scoperta delle tracce degli animali” Escursione guidata con “Il Fauno”: dettagli disponibili su manifesto dedicato. Per ulteriori info e prenotazioni contattare “Il Fauno” al n. 328/2840574.

Domenica 11 agosto 2024

Camporovere: dalle ore 9.00 alle 15.00, “Il Grande Anello del Monte Interrrotto,tra storia e natura”, escursione guidata a cura di Fauno. Info e prenotazioni: cell. 328/2840574

Treschè Conca: ore 9.30, “Una capra per amica” laboratorio e passeggiata presso il Cason delle Meraviglie. (evento su prenotazione Cristina cell. 348/4508752)

Cesuna: dalle ore 9.30 alle ore 12.30, “ASINI IN CAMMINO, PERCORSO VAIA”. (Ritrovo presso Fontana degli Elfi) (evento su prenotazione: Thomas cell.346/2310557).

Cesuna: Tutto il giorno: “CESUNA IN FESTA” sagra paesana con giochi, gonfiabili per bambini, stand gastronomico e intrattenimenti vari.

Cesuna: Tutto il giorno: “AltenMarkt”, mercatino dell’antiquariato.

Canove: tutto il giorno: “Mercatini di hobbistica” presso il Palazzetto di Canove.

Lunedì 12 agosto 2024

Treschè Conca: ore 15.30, “L’atelier del bosco” laboratorio di Ecoprint presso il Cason delle Meraviglie. (evento su prenotazione Cristina cell. 348/4508752)

Treschè Conca: ore 17.00, “Mago Lucas” spettacolo per bambini presso Piazza Fondi.

Cesuna: ore 17.00,“CESUNA IN FESTA” sagra paesana con giochi, gonfiabili per bambini, stand gastronomico e intrattenimenti vari.

Canove: ore 18.00, “Zumba” presso il Palazzetto Canove (ingresso libero senza prenotazione). Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Martedì 13 agosto 2024

Treschè Conca: ore 9.30, “Trekking con gli asini alle porte dell’Altopiano” Piazzale della Baita Azzurra. (Ritrovo presso Fontana degli Elfi) (evento su prenotazione: Thomas cell.346/2310557).

Treschè Conca: ore 9.30, “Visita guidata alla fattoria” presso il Cason delle Meraviglie. (evento su prenotazione Cristina cell. 348/4508752)

Treschè Conca: ore 15.30, “Le Olimpiadi del Contadino” laboratorio e giochi, presso il Cason delle Meraviglie. (evento su prenotazione Cristina cell. 348/4508752)

Cesuna: Ore 17.00, “CESUNA IN FESTA” sagra paesana con giochi, gonfiabili per bambini, stand gastronomico e intrattenimenti vari.

Canove: ore 21.00, “Ballo liscio con DJ Silvia” serata danzante presso il Palazzetto Canove (ingresso libero senza prenotazione). Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Mercoledì 14 agosto 2024

Treschè Conca: ore 9.30, “Contadino per un giorno” laboratorio presso il Cason delle Meraviglie. (evento su prenotazione Cristina cell. 348/4508752)

Mezzaselva: dalle ore 15.30 alle 17.30, “Laboratorio per bambini” Piccoli esploratori, con Nicole Lunardi. Evento gratuito presso il Campo da Schettinaggio. In caso di pioggia si svolgerà al coperto nella sala dello schettinaggio. (Ingresso libero senza prenotazione)

Cesuna: ore 16.00, “CESUNA IN FESTA” sagra paesana con giochi, gonfiabili per bambini, stand gastronomico e intrattenimenti vari.

Mezzaselva: dalle ore 20.30 alle ore 23.00, “Aspettando Ferragosto al Baito Erio” con Asiago Guide, dal tramonto alle stelle. Prenotazione obbligatoria ad AsiagoGuide cell.347/1836825 – Evento a pagamento.

Giovedì 15 agosto 2024

Canove: dalle ore 10.00, Festa della Pro Loco a Malga Boscosecco con stand gastronomico e possibilità di escursione guidata. (Escursione dalle 09.00 alle 15.30) (su prenotazione alla Pro loco Canove: whatsapp 379/2905877- prolococanove@gmail.com)

Cesuna: tutto il giorno, “CESUNA IN FESTA” sagra paesana con giochi, gonfiabili per bambini, stand gastronomico e intrattenimenti vari.

Treschè Conca: ore 20.00,“Fiaccolata Mariana” al Capitello della B.V. del Rosario

Venerdì 16 agosto 2024

Treschè Conca: ore 9.30: “Trekking con gli asini tra le contrade di Treschè Conca” ritrovo presso Fontana degli Elfi (evento su prenotazione: Thomas cell.346/2310557).

Treschè Conca: ore 15.30,“laboratorio creativo per bambini”presso Piazza Fondi. (Evento su prenotazione presso l’Ufficio della Pro loco Treschè Conca o contattando la Pro loco al num. 345/7095489).

Canove: ore 17.30, “Aperitivo in musica” con Ariel presso Museo della Guerra (ingresso libero senza prenotazione).

Treschè-Cesuna: dalle ore 15.30, Sagra S. Rocco.

Mezzaselva: dalle ore 18.30 alle ore 20.00,“Aperitivo con musica dal Vivo” Remo & Eva presso Ristorante K2.

Domenica 18 agosto 2024

Treschè Conca: ore 09.30, “La Mucca Carolina”, laboratorio dal latte al formaggio presso il Cason delle Meraviglie. (evento su prenotazione Cristina cell. 348/4508752)

Cesuna: ore 20.00, “La notte delle streghe” escursione guidata con “Il Fauno”,e sperienza in natura serale, musica e mistero al Rifugio Boscon con Nik Valente e Fauno” – Dettagli disponibili su manifesto dedicato. Per ulteriori info e prenotazioni contattare “Il Fauno” al num. 328/2840574.

Treschè Conca: ore 17.00,“Roberto dalle Tiracche Matte” piazza Fondi (di fronte Bar 3 Pezzi).

Mezzaselva: dalle ore 20.30 alle ore 22.00,“Serata Fotografica” presso il Campo di Schettinaggio con Asiago Guide. Evento gratuito.

Lunedì 19 agosto 2024

Canove: dalle ore 9.30 alle 12.30, “Alte Lentle” Escursione guidata con Asiago Guide su prenotazione cell.347/1836825 – www.asiagoguide.com)

Treschè Conca: ore 15.00, “Laboratorio di raccolta patate” a cura di Unione Produttori Treschè Conca. (Info e prenotazioni presso l’Ufficio della Pro loco Treschè Conca cell. 345/709 5489).

Canove: ore 18.00, “Zumba” presso il Palazzetto Canove (ingresso libero senza prenotazione).

Treschè Conca: ore 20.30, “Kokedama: Summer edition” laboratorio per adulti presso Sede Pro loco. (Info e Prenotazioni presso l’Ufficio della Pro loco Treschè Conca o al num. 345/ 709 5489)

Cesuna: ore 21.00, “Serata di beneficenza con Fabio Ambrosini “Bres”, presso il Cinema Teatro Palladio. (Ingresso libero con offerta)

Martedì 20 agosto 2024

Camporovere :dalle ore 15.00 alle 18.00, “IL FRONTE DI VAIA”, Escursione guidata a cura di Asiago Guide in collaborazione con la Pro Loco, info e prenotazioni ad Asiagoguide (cell.347/1836825)

Treschè Conca: ore 18.00, “Aperitivo in Musica” con “Mezzotono Elena&Fabio” presso Locanda Stella Alpina.

Mercoledì 21 agosto 2024

Canove: dalle ore 15.30 alle 17.30, “Caccia al tesoro” presso il Palazzetto Canove (su prenotazione: whatsapp 379/2905877- prolococanove@gmail.com)

Mezzaselva: dalle ore 15.30 alle 17.30, “Animaletti e mostriciattoli”, laboratorio per bambini con Nicole Lunardi – Evento gratuito, presso il Campo di Schettinaggio.(In caso di pioggia si svolgerà al coperto nella sala dello schettinaggio).

Canove: ore 18.00, “YOGA” presso il Palazzetto di Canove (Ingresso libero senza prenotazione).

Cesuna: Dalle ore 20.00 alle ore 22.30, “Leggende cimbre” presso il Rifugio Boscon con Moreno Corà e Asiago Guide: (Dettagli disponibili su manifesto dedicato). Per ulteriori info e prenotazioni contattare Asiago Guide al n. 347/1836825

Giovedì 22 agosto 2024

Treschè Conca ore 17.00, “Roberto dalle Tiracche Matte” piazza Fondi di fronte Bar 3 Pezzi

Da giovedì 22 agosto a domenica 25 agosto 2024

Cucufestival: il tradizionale festival degli artisti di strada del Comune di Roana: Artisti italiani, europei e di tutto il mondo si esibiscono nelle 6 frazioni, in luoghi magici e suggestivi del territorio roanese.

Venerdì 23 agosto 2024

Cesuna: ore 9.00, “Fauna, flora e Grande Guerra nei dintorni di Cesuna” escursione guidata con Guide Altopiano (Dettagli disponibili su manifesto dedicato). Per ulteriori info e prenotazioni contattare Guide Altopiano al n. 340/7347864.

Treschè Conca: ore 15.30, “laboratorio creativo per bambini”presso Piazza Fondi. (Evento su prenotazione presso l’Ufficio della Pro loco Treschè Conca o contattando la Pro loco al num. 345/7095489).

Canove: ore 17.30, “Aperitivo in musica con Eva e Remo”presso piazzetta di fronte Farmacia. (Ingresso libero senza prenotazione).

Treschè Conca: ore 18.00, “Aperipolpetta” presso Hotel Belmonte

Sabato 24 agosto 2024

Camporove: dalle ore 9.00 alle 15.00,“Il Forte Interrotto e i Cimiteri di Guerra,dentro la storia” Escursione guidata a cura di Fauno. Info e prenotazioni: cell.328/2840574.

Cesuna: dalle ore 9.30 alle ore 12.30, “Asini in cammino, gallerie e monte Jok”– Dettagli disponibili su manifesto dedicato. Per ulteriori info e prenotazioni contattare “Asini in cammino” al n. 346/2310557.

Treschè Conca: dalle ore 15.30, “Estate insieme”, spettacolo folkloristico con i “Ballincontrà” e a seguire estrazione sottoscrizione a premi, presso Piazza Fondi. (Di fronte Bar Tre Pezzi).

Canove: dalle ore 18.00,“Baraonda” la Festa dei Giovani con stand gastronomico (Ingresso libero senza prenotazione).

Treschè Conca: dalle ore 18.00, “Festa di fine estate” con il gruppo Rock.it presso il Bar Stella d’Italia.

Domenica 25 agosto 2024

Treschè Conca: ore 9.30, “Nella Vecchia Fattoria i aia oooh” laboratorio dal latte al formaggio presso il Cason delle Meraviglie. (Evento su prenotazione Cristina cell. 348/4508752).

Lunedì 26 agosto 2024

Mezzaselva: dalle ore 17.30 alle ore 20.30, “Alte Erbot, antichi mestieri: escursione tra le contrade” con Asiago Guide. Info e prenotazioni ad AsiagoGuide 347/1836825 mestieri.(Ritrovo Sede Pro loco).

Cesuna: ore 21.00,“LA CASA IN TEL CANAL”, spettacolo teatrale presso il Cinema Teatro Palladio, della compagnia Teatro Delle Arance. (Info e prenotazioni presso l’Ufficio della Pro loco Cesuna, tel. 0424/67064)

Martedì 27 agosto 2024

Cesuna: dalle ore 15.00 alle ore 18.00, “Il fronte di Vaia” escursione guidata con Asiago Guide. Dettagli disponibili su manifesto dedicato. Per ulteriori info e prenotazioni contattare Asiago Guide al n. 347/1836825.

Sabato 31 agosto 2024

Cesuna: ore 9.00, “ANDAR PER ERBE … MEDITANDO!”, Ritrovo al Rifugio Kubelek. Una passeggiata attraverso i paesaggi suggestivi del Monte Zovetto alla scoperta di erbe medicinali, aromatiche e cosmetiche e piante secolari in compagnia di Lisa Cantele (guida ed erborista esperta)! Un’intensa immersione nella natura attivando i 5 sensi attraverso pratiche di respirazione, meditazione e rilassamento accompagnate da suoni ancestrali insieme a Giulia Rigoni (Insegnante di yoga). (Evento su prenotazione 333/9235908 oppure presso l’ufficio della Pro loco Cesuna)

Canove: dalle ore 09.30, “La camminata con gli amici del cuore” presso il Palazzetto Canove (su prenotazione: whatsapp 379/2905877- prolococanove@gmail.com)

Mezzaselva: dalle ore 20.30 alle 22.30, “Escursione guidata a lume di candela” con Asiago Guide, Prenotazione obbligatoria ad AsiagoGuide cell. 347/1836825 – Evento a pagamento.

Domenica 1 settembre 2024

Treschè Conca: ore 9.30, “Capre alla riscossa” laboratorio presso il Cason delle Meraviglie. (Evento su prenotazione Cristina cell. 348/4508752).

Venerdì 6 settembre 2024

Mezzaselva: dalle ore 19.30 alle ore 22.30, “Speciale Made in Malga” con Asiago Guide, far formaggio sotto le stelle al Baito Erio.Prenotazione obbligatoria ad AsiagoGuide al 347/183 6825. Evento a pagamento.

Sabato 7 settembre 2024

Cesuna: Ore 18.00, “TRINKABAR”, gli aperitivi e le serate di Live Music a Cesuna presso il PalaCiclamino.

Domenica 8 settembre 2024

Cesuna: Tutto il giorno,“AltenMarkt”– mercatino dell’antiquariato.

Sabato 14 settembre 2024

Mezzaselva: dalle ore 19.30 alle ore 22.30, “Speciale Made in Malga” con Asiago Guide, far formaggio sotto le stelle al Baito Erio.Prenotazione obbligatoria ad AsiagoGuide al 347/183 6825. Evento a pagamento.

Domenica 15 settembre 2024

Canove: tutto il giorno,“Artemusica” presso il Palazzetto Canove. (Ingresso libero senza prenotazione).

Sabato 21 settembre 2024

Treschè Conca : inizio dalle ore 11.00, “Kunka Beer Fest” a cura di Hotel Belmonte e Bar Stella d’Italia.

Sabato 28 settembre 2024

Canove: ore 21.00, Concerto con la band “Le Melange Deux” presso il Palazzetto Canove. (Ingresso libero senza prenotazione).

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024

Vèrben: un treno di colori-La manifestazione d’autunno del Comune di Roana e delle sue Pro loco. (programma e aggiornamenti a ridosso dell’evento)

Giovedì 31 ottobre 2024

Canove: dalle ore 18.00, “Festa delle Lumere”: Halloween Night con Cherno Band, Dj Kappa e stand gastronomico.

Appuntamenti ricorrenti:

Tutti i lunedì e i giovedì di luglio e agosto

Treschè Conca: ore 10.00, “Lezione di benessere psicofisico e yoga” con Stefania (Info e iscrizioni: Pro loco Treschè Conca cell. 345/7095489)

Tutti i martedì di luglio e agosto:

Mezzaselva: dalle ore 9.00 alle ore 14.30, “Escursione in quad” in collaborazione con Palano Servizi. Solo su prenotazione effettuate 48 ore prima, posti limitati. Info 0424/462298

Cesuna: dalle ore 09.30 alle 10.30, “NATURE YOGA” Pratica di yoga adatta a tutti presso il Parco delle Leggende, con Giulia Rigoni (Insegnante di Yoga).Evento Su prenotazione al num.333/9235908 oppure c/o Ufficio Pro loco Cesuna)

Cesuna: dalle ore 20.00 alle 21.00, “CORSO DI BALLO CARAIBICO” presso il PalaCiclamino con la scuola SALSASIAGO. I corsi sono di SALSA CUBANA e BACHATA. Indossare scarpe pulite (portare e mettere quelle da ballo). Prenotazione obbligatoria. Per info ed iscrizioni potete chiamare il num. 338/8580380 (maestra Emanuela) o presso l’ufficio della Pro Loco Cesuna.

Cesuna: dalle ore 21.00 alle ore 23.00, “BALLANDO SOTTO LE STELLE” presso il PalaCiclamino La serata continua sotto la guida di Silvia DJ con balli liscio, latino americani e balli di gruppo. (Ingresso libero)

Tutti i giovedì di luglio e agosto

Cesuna: dalle ore 18.00 alle ore 19.00, “Pratica di Pilates/Garuda” al Parco delle Leggende con Caterina Pezzoli, insegnante certificata. Metodo nuovo e innovativo, Garuda racchiude i principi del Pilates, la respirazione e le asana dello Yoga e l’atletismo della danza. Olistico, organico, dinamico, è movimento intelligente. Dove finisce il Pilates inizia Garuda. La lezione è adatta a tutti. Portare tappetino o coperta. In caso di maltempo si svolgerà al PalaCiclamino. Prenotazione. Info, prenotazione e costi al num. 328.8076990 (Caterina) o presso l’ufficio della Pro Loco Cesuna.

Tutti i venerdì di luglio e agosto a partire da venerdì 19 luglio

Mezzaselva: dalle ore 16.00 alle 17.00, “Lezioni di Yoga” con Giulia Rigoni – In caso di pioggia si svolgerà al coperto nella sala dello schettinaggio. Evento gratuito prenotazioni presso l’ufficio della Pro loco Mezzaselva.

Ufficio IAT Roana Chalet turistico Treschè Conca

36010 Treschè Conca (VI) – tel. 0424-694361

e-mail: chalet@comune.roana.vi.it

www.comune.roana.vi.it